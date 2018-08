El 'Pep' Guardiola responde a los ácidos comentarios de José Mourinho

Como perro y gato. Así son José Mourinho y Josep Guardiola en la Premier League. El primero mencionado criticó la actitud del técnico español por un documental sobre el Manchester City, donde se desvela una de las charlas que tuvo el 'Pep' con sus 'pupilos' previo a un partido.

Por lo general, el estratega hispano siempre se mantiene al margen de los comentarios y solo se enfoca en su trabajo. Sin embargo, en esta oportunidad no se quedó con los brazos cruzados y salió al frente para responder a 'The Special One'.

"Tiene razón, la clase no se puede comprar. Estoy de acuerdo con José Mourinho. Yo creo que hemos pasado una temporada increíble delante de las cámaras. Lo hicimos para nosotros y no estoy de acuerdo en que faltáramos al respeto", agregó Guardiola en la rueda de prensa tras finalizar el duelo ante el Huddersfield.

Como se sabe, Mourinho desenvainó su espada al ver el documental de Amazon sobre la última campaña del 'City'. El estratega luso agregó que el combinado celeste puede fichar a los jugadores que quiera, pero lo que no podrá hacer es comprar la clase.

EL DATO:

José Mourinho conquistó la Europa League 2016-17 con el buzo del United.