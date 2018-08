Independiente vs. Santos EN VIVO: chocan en partidazo por octavos de Copa Libertadores

Independiente vs. Santos se enfrentan este martes 21 de agosto (7:45 p.m./hora peruana) en el Estadio Libertadores de América, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Sigue las incidencias EN VIVO y EN DIRECTO por Fox Sports y el minuto a minuto lo puedes seguir ONLINE por Libero.pe.

Ganar por octava vez la Copa Libertadores después de 34 años es un desafío para Independiente, en tanto que Santos espera dar un definitivo golpe de timón a su desempeño futbolístico, que hasta el fin de semana pasado lo mantuvo en zona de descenso del Brasileirao.

El partido, que debía jugarse hace dos semanas, fue postergado fue postergado por la disputa del club argentino de la undécima edición de la Suruga Bank, que conquistó el 8 de agosto en Osaka tras vencer por 1-0 al Cerezo Osaka japonés.

Ariel Holan no podrá tener su once tipo para el Independiente vs Santos debido a la suspensión que acarrean Alan Franco y Nicolás Figal. Guillermo Burdisso y Gastón Silva asoman como sus reemplazantes.

En tanto, Silvio Romero y Martín Benítez presentan molestias físicas, por lo que, Ezequiel Cerutti y Pablo Hernández ganan enteros para meterse en el once de Independiente.

Santos llega a este partido, que tendrá como árbitro central al peruano Diego Haro, reforzado en la parte anímica con la goleada por 3-0 que propinó al Sport Recife. Este resultado alejó al 'Peixe' de los puestos de descenso en el Brasileirao.

Partiu Buenos Aires! Bastidores da ida do Peixe rumo a Argentina! #ReageSantos pic.twitter.com/5lg49I5lya — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 20 de agosto de 2018

El equipo dirigido por Cuca no podrá contar por lesión al defensa Luiz Felipe, pero sí con sus flamantes refuerzos para los octavos de final de la Copa Libertadores, el uruguayo Carlos Sánchez, el costarricense Bryan Ruiz y al paraguayo Derlis González.

El partido de vuelta se disputará el martes próximo en el estadio Pacaembú, y el vencedor se enfrentará con el ganador de la serie entre el River Plate y el Racing Club.

Alineaciones probables del Independiente vs. Santos:

Independiente: Campaña; Bustos, Burdisso, Gastón Silva, Sánchez Miño; Francisco Silva, Pablo Hernández, Gaibor; Meza, Gigliotti, Benítez.

Santos: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Dodô; Renato (Alison), Carlos Sánchez, Pituca (Bryan Ruiz); Rodrygo, Gabigol, Bruno Henrique.

Horarios del Independiente vs. Santos:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7:45 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6:45 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8:45 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9:45 pm.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2:00 a.m. (jueves)

Guía de Canales del Independiente vs. Santos:

Argentina: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latín América

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Brasil: Fox Sports

Chile: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America

Colombia: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America, Fox Sports Colombia

Costa Rica: FOX Play Latín América

República Dominicana: FOX Play Latin America

Ecuador: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur

El Salvador: FOX Play Latin America

Guatemala: FOX Play Latin America

Honduras: FOX Play Latin America

México: FOX Play Latin America

Nicaragua: FOX Play Latin America

Panamá: FOX Play Latin America

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Perú: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur

Trinidad y Tobago: FOX Play Latin America

Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass, FOX Deportes

Uruguay: FOX Play Latin America, Fox Sports Uruguay, Fox Sports Cono Sur

Venezuela: FOX Play Latin America

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL INDEPENDIENTE VS SANTOS?

Si quieres seguir en Internet el Independiente vs. Santos, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen y goles al finalizar el cotejo.