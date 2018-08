Mino Raiola lanza dura advertencia al Manchester United sobre Paul Pogba

Paul Pogba no se lleva bien con los directivos del Manchester United. No es novedad que el centrocampista campeón del mundo ha dado a conocer su malestar con su agente Mino Raiola, quien mandó un Tweet pidiéndole a la gente del United que Paul Scholes sea del nuevo director deportivo para que lo vendan a otro club. Todo está encaminado para que el francés se vista con los colores del Barcelona.

El reconocido agente de futbolistas, Mino Raiola, usó su cuenta oficial de Twitter para dar a conocer de manera pública que quiere saber en las próximas horas que el Manchester United venderá a Paul Pogba. Le pidió al club que se pueda ejecutar la venta debido a que el futbolista quiere abandonar el fútbol de Inglaterra para ser el nuevo compañero de Lionel Messi.

"Paul Scholes debería convertirse en director deportivo y aconsejar a Woorward que venda a Pogba", fueron las primeras palabras de Mino Raiola que siguió enfatizando su molestia por ver a su jugador incómodo en el Manchester United. "Serían noches de insomnio para encontrar a Pogba un nuevo club", escribió el agente del futbolista en su cuenta de Twitter.

Paul Scholes should become sports director and advise Woodward to sell Pogba. Would be sleepless nights to find Pogba a new club @paulpogba