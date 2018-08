FIFA castiga al fútbol palestino por incitar el odio contra Lionel Messi [VIDEO]

Una sanción que arremete contra Palestina la dictaminó FIFA en forma oficial al decir que no podrán jugar en ninguna categoría partido de fútbol por un año. Esto debido a la incitación de violencia y odio contra Lionel Messi.

La situación en mención sucedió el 4 de junio cuando con voz del presidente del fútbol palestino se dijo lo siguiente: "Es un gran símbolo, así que vamos a atacarlo personalmente y pedimos a todos que quemen su imagen y su camiseta y que lo abandonen. Todavía esperamos que Messi no venga".

Jibril Rajoub es quien actualmente lleva la carta poder como presidente futbolístico de Palestina, apuntó también: "El gobierno israelí ha convertido un partido deportivo regular en una herramienta política. Como fue ampliamente cubierto en los medios argentinos, el partido ahora se juega para celebrar el 70 aniversario del Estado de Israel, Lanzaremos una campaña contra la Federación Argentina, Messi cuenta con muchos millones aficionados en los países árabes y musulmanes".

Entonces, dos meses después el mismo presidente de la Asociación de fútbol palestino tuvo que decir lo siguiente: "Después de las declaraciones de los medios que hizo para incitar a los fanáticos del fútbol a atacar a la Asociación Argentina de Fútbol y quemar jerseys y fotos de Lionel Messi".

Breaking: FIFA bans Palestinian Football Association head for a year from football matches for inciting violence and hatred against Lionel Messi ahead of Argentina cancelling friendly in Israel before World Cup