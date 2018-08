Paolo Guerrero recibe respaldo de compañeros del Inter de Porto Alegre

Luego de confirmarse la reactivación del castigo de Paolo Guerrero, quien no podrá jugar hasta abril del 2019, las muestras de apoyo hacia el ‘Depredador’ no se hicieron esperar, y a pesar de no haber compartido el once del Inter de Porto Alegre, uno de los jugadores referentes se pronunció para respaldar al delantero.

"Estamos disgustados. Pero el grupo se reunió y le dio fuerza a Paolo Guerrero. Le dijimos que él puede contar con nosotros. Recibimos a los jugadores y procuramos hacerle sentir a gusto", Iago, defensa titular del Inter.

Y es que, el ‘colorado’ reveló que la noticia inquietó al elenco del Club Internacional, sin embargo, aseguró que eso no influirá en el desempeño del equipo, pues están enfocados en obtener el título del Brasileirao.

"Eso no afecta nada en nuestro trabajo. Nuestro grupo siempre fue fuerte. Él nos ayudaría mucho, pero construimos esta campaña sin él. Mantendremos ese ritmo que para salir bien", declaró a ‘Globo Esporte’.

EL DATO

Paolo Guerrero se encuentra Lima, donde recibe asesoramiento legal para apelar la sanción que lo aleja de las canchas por 8 meses más.