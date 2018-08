Presidente de Inte sobre Guerrero: "Creemos en su inocencia y lo apoyaremos para que vuelva pronto"

Tras conocerse que Paolo Guerrero deberá cumplir lo que resta de su sanción, el presidente del Internacional de Porto Alegre salió al frente para respaldar a su flamante fichaje. De acuerdo a las declaraciones que dio Marcelo Medeiros, el contrato con el peruano se mantiene, lo único que cambia es que no se le pagará su salario acordado. "No hay precisión de rescisión, porque la causa se sabía. Su agente nunca tuvo esa intención de hacer", puntualizó.

"El Club Internacional cree en la inocencia de Paolo Guerrero, y le daremos todo el apoyo necesario, para que vuelva a jugar al fútbol tan pronto como sea posible. Lejos de lo que se transmitió ayer, este asunto no está cerrado", señaló el presidente del Inter de Porto Alegre.

Eso si, su apoyo no quedó ahí, pues Marcelo Medeiros señaló que "Paolo Guerrero siempre fue un ejemplo de deportista y no tiene ningún tipo de vicio... Evidentemente no es una buena noticia". Es más, el presidente señaló que el peruano está buscando demostrar su total inocencia.

La conclusión que dejó el presidente del Internacional es que al margen de la situación, el club lo apoyará en la parte emocional y legal para luchar en revertir su situación porque creen en la inocencia del peruano y confianz que se le reduzca la sanción que falta por cumplirse. Sin embargo, dejaron en claro que Inter no ha gastado nada en Paolo porque la situación se conocía desde antes que se haga oficial la reanudación de su castigo.

DATO:

Paolo Guerrero estará en Perú para armar su defensa junto a sus asesores que lo representan en la parte legar