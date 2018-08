El drama que vivió Michael Owen e hizo que odie el fútbol

No todo es color de rosa en la vida de un jugador y Michael Owen puede dar fe de ello. El exjugador del Real Madridreveló el drama que vivió en los últimos años como futbolista al punto de llegar a odiar al fútbol. Dichas declaraciones fueron recogidas a 'BT Sport'.

Hablar de Michael Owen es referirse a la época dorada del Liverpool, allá a finales de los 90 e inicios del 2000. 'The Golden Boy' contó que la lesión que sufrió en los aductores lo marcó para toda la vida y ello fue el detonante para que no vuelva a ser el mismo.

"Cuando me lesioné los aductores por primera vez, se acabó todo para mí. Cambié mi forma de jugar y ya no fui el mismo. En los seis o siete últimos años de mi carrera me transformé. Me horrorizaba la posibilidad de patear a portería cuando tenía espacios. Sabía que me había roto el aductor", agregó Owen.

Asimismo, desveló que esa lesión hizo que odie el fútbol durante seis o siete años. El ex 'Red', revela que se escondía en el campo y jugaba por zonas del campo donde no estaba acostumbrado para no tener contacto con el balón. "No veía el momento de retirarme, porque el que estaba en el campo no era yo", finalizó.

EL DATO:

Michael Owen colgó los botines en el Stoke City en 2013.