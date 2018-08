¿Cuál es la verdad de la convocatoria de Cristian Benavente?

La noche de ayer, Ricardo Gareca sorprendió al revelar que ante la desconvocatoria de Andy Polo, Cristian Benavente fue llamado en su lugar, sin embargo, el jugador peruano no recibió el permiso de su club, el Royal Charleroi de Bélgica.

Tras ello, inmediamente se viralizó una imagen donde supuestamente se anuncia la convocatoria de Cristian Benavente, desmintiendo así la información dada por el técnico Ricardo Gareca donde afirmaba que "Convocamos a Benavente para que reemplace a Andy Polo, pero su club Charleroi de Bélgica no lo dejó. Él quiso venir. Eso es muy importante", selañó el argentino en el aeropuerto.

Sin embargo, el jugador y su club no se han pronunciado al respecto. El Charleroi solo anunció a tres jugadores convocados para defender a sus respectivas selecciones y en ella no aparece el peruano, solo figura Marco Ilaimaharita (Madagascar), Omid Nor Afkan y Ali Gholizadeh (Irán) y Joachim Imbrechts (Suecia)

Cabe precisar que tras la desconvocatoria de Andy Polo, la FPF confirmó que no convocarán a ningún jugador en su reemplazo. La lista de 24 jugadores con miras a los amistosos FIFA ante Holanda y Alemania se quedará en 23.