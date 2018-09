Arjen Robben: "No tengo por qué aceptar las decisiones del técnico"

Bayern Munich goleó de manera contundente a su rival de turno, el Stuttgart, por la segunda fecha de la Bundesliga. Sin embargo, se pudo notar un momento de tensión cuando Arjen Robben fue sustituido por James Rodríguez a los 77 minutos. El atacante holandés mostró de manera evidente su molestia mientras se dirigía a los vestidores.

Tras el partido. Robben se pronunció sobre la situación ocurrida en el partido y su entrenador Niko Kovac. "Todo está bien entre el entrenador y yo. Como jugador, solo piensas en ti. El fútbol es un mundo egoísta y el entrenador tiene que pensar en el equipo. Simplemente, tenemos que sobrellevarlo bien", declaró el holandés para 'Focus'.

Además, el '10' del Bayern expresó su forma de comprender las ordenes del técnico en el transcurso del juego. "Lo he dicho muchas veces. No tienes por qué aceptar las decisiones del técnico, puedes no estar de acuerdo con ellas. Pero tienes que respetarlas, no es fácil. Todos deberíamos querer jugar, necesitamos esa actitud".

Hasta el momento, el conjunto 'bavaro' se encuentra bien encaminado en la presente temporada. El Bayern se coronó campeón de la Supercopa Alemana por tercera vez consecutiva y en la Bundesliga se encuentra como líder de la tabla con puntaje perfecto.

EL DATO

Esta es la décima temporada que Arjen Robben defiende los colores del Bayern Munich, equipo con el que se consiguió el título de la Champions League 2012/13.