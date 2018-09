VAR convalidó el gol de Osako tras ser anulado por supuesta posición adelantada [VIDEO]

Se viene jugando el partido por la Bundesliga entre el Eintracht Frankfurt y Werder Bremen en el Commerzbank-Arena por la fecha 2. Ahí es donde el futbolista de origen japonés, Yuya Osako, marcó la diferencia al minuto 21.

Resulta que un pase en profundidad llega a los pies del delantero 'nipón', quien sin ningún amilanamiento se dirige hacia la portería para marcar la diferencia principal con un gol que generó demasiadas suspicacias.

Debido a que el Werder Bremen estaba armando una jugada que terminó en un balón largo hacia Osako, por eso el ex F. C. Colonia al ver que el balón le llegaba limpio salió a recepcionar con libertad y definió a placer gustoso.

NO TE LO PIERDAS: Universitario vs Melgar EN VIVO con Germán Denis y Pablo Lavandeira por la fecha 1 del Torneo Clausura 2018

Pero en la jugada previa se pidió una posición de adelanto, esto generó una decisión algo difícil y complicada. Pero el VAR apareció y el árbitro pitó que era gol, convalidando el gol que hasta ahora tiene ganando al Werder Bremen como visitante.

EL DATO:

Osako compartió equipo la temporada pasada con Claudio Pizarro.

Maxi Eggestein's pass to Osako. So, so good. #werder pic.twitter.com/WKFWIuO6y1