Newell's Old Boys vs Atlético Tucumán EN VIVO: Partido por la Superliga Argentina

Newell's Old Boys y Atlético Tucumán se enfrentan este lunes 3 de septiembre a las 5:00 p.m. (hora peruana) por la Jornada 4 de la Superliga Argentina. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa, en Rosario, y será transmitido por Fox Sports Premium, mientras que todas las incidencias, con videos de las mejores jugadas, estarán en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Newell's Old Boys no llega en su mejor momento, pues hasta ahora no sabe lo que es ganar en el torneo. Bajo las órdenes de Omar de Felippe, el equipo ha conseguido dos derrotas (2-1 ante Vélez y Godoy Cruz, ambos en condición de visitante) y rescataron un empate, por 2-2, ante el Independiente, en condición de local.

La principal carta de gol de los ‘Leprosos’ es Héctor Fértoli, atacante de 23 años y que el último fin de semana inició su relación con las redes rivales. A pesar del mal presente de Newell's, en los partidos ante Tucumán le ha ido bien: en los últimos 5 partidos ganaron en 3 ocasiones y empataron en otras 2, por lo que no quieren romper la ‘paternidad’.

En la otra cara de la moneda, Atlético Tucumán atraviesa un momento espléndido, no sólo a nivel local, sino también internacionalmente. La presente Superliga Argentina lo tiene uno de los equipos invictos en las tres fechas jugadas: 2-2 ante Racing Club, 1-1 con Defensa y Justicia y venció 2-1 a Colón el último fin de semana, siempre mostrando su buen estilo de juego.

A la vez, el último martes 28 de agosto, el ‘Decano’ selló su clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores, a pesar de la derrota ante Atlético Nacional (1-0), la victoria en casa de 2-0 les dio el boleto. El profesor Ricardo Zielinski ha conseguido cosas importantes hasta ahora, pero no piensa en descuidar los dos frentes que disputa Atlético Tucumán.

POSIBLES ALINEACIONES DEL NEWELL’S OLD BOYS vs ATLÉTICO TUCUMÁN

XI Newell’s Old Boys: Nelson Ibáñez; Fabricio Fontanini, Juan Sills, Mariano Bíttolo, Iván Piris; Leonel Ferroni, Hernán Bernardello, Braian Rivero, Víctor Figueroa; Luís Leal y Héctor Fértoli.

XI Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Andrés Lamas, Mathías Abero, Yonathan Cabral; Gervacio Núñez, Nery Leyes, Rodrigo Aliendro, David Barbona; Tomás Cuello y Mauro Matos.

HORARIOS DEL NEWELL’S OLD BOYS vs ATLÉTICO TUCUMÁN

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5.00 p.m.

Estados Unidos: 5.00 p.m. (ET) / 2.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.00 (medianoche)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE EL NEWELL’S OLD BOYS vs ATLÉTICO TUCUMÁN?

En Internet el duelo entre Newell's Old Boys y Atlético Tucumán , Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.