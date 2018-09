¡Atención! La plantilla de Holanda vale más de medio millón 

Desde tiempos inmemorables, Perú ha tenido la costumbre de enfrentarse a gigantes. Holanda no será la excepción. Un grande en todo sentido, hasta en el valor económico de sus jugadores que llega a más de 500 millones de dólares en conjunto. Una “bestialidad” del Primer Mundo.

Entre los jugadores más caros destacan Virgil van Dijk con 97 millones de dólares, uno de los centrales más valiosos del mundo. Demuestra su jerarquía cada fin de semana con el Liverpool a sus 27 años.

Segundo en el ranking está el extremo Memphis Depay, quien hace poco sufrió el robo de su casa mientras jugaba con el Olympique, un incidente que no le impedirá estar mañana frente a la Bicolor

El atacante de 24 años es una de las armas más desequilibrantes y su valor es de 52.1 millones de dólares.

El zaguero más joven del plantel con 19 años tampoco se queda atrás. Matthijs de Ligt es el tercero más caro, valorizado en 46.3 “palos verdes”. Mide 1.88 y su buen desempeño en el Ajax de Holanda le ha valido un lugar en la “Oranje”.

En la misma posición de la escala está Stefan de Vrij (US$ 46.3 mlls.). Del Inter de Milán y con apenas 26 años es uno de los “fijos” para Ronald Koeman.

También son caros el arquero del “Barza” Jasper Cillessen (US$ 22 mlls), el defensa Daley Blind del Ajax (US$ 20 mlls.), el volante del Liverpool Georginio Wijnaldum (US$ 32 mlls.), el volante del Marsella Kevin Strootman (US$ 30 mlls.) y el extremo de la Roma, Justin Kluivert (US$ 17 mlls).