"Si Zidane seguía, me iba del Real Madrid"

Zinedine Zidane consiguió varios títulos importantes en su estadía en Real Madrid como entrenador. Entre ellos, tres títulos de Champions League de manera consecutiva. Sin embargo, en la interna parece que no todo estaba bien. Eso lo dio a conocer Dani Ceballos, quien admitió que 'Zizou' le prometió jugar, pero no le dio las oportunidades que esperaba.

"Zidane sabrá por qué no me daba oportunidades... Yo trabajaba, intentaba ponérselo difícil. Pero llega un momento que ves que es imposible. Hubo un momento en el que di la temporada por perdida. Estábamos a 15 puntos en la Liga y sólo nos quedaba la Champions, pero yo no entraba en la dinámica", aseguró Ceballos en una entrevista que concedió a 'Radio Marca'.

Sorprendió al momento de decir que buscó ayuda en un entrenador personal para no perder su estado físico y, además, que no iba a seguir en el equipo si Zidane se quedaba. "Contraté un entrenador personal. No jugaba ni miércoles ni domingo y quería estar a tope en la pretemporada. Si Zidane hubiera seguido, estaba claro que habría buscado una salida para volver más hecho. Luego llegó Julen y todo fue diferente".

"Le pregunté (a Zidane) por qué no jugaba, no lo entendía. Me dijo que valorara los jugadores que tenía delante. Pero cuando Kroos y Modric se lesionaron, él cambió de sistema para poner a otros... Eso quema y duele", confesó Dani Ceballos. Ahora es siempre tomado en cuenta por Julen Lopetegui, su nuevo entrenador en el Madrid.

A pesar de estas declaraciones, dijo que no tiene nada en contra de Zidane y que le enseñó a madurar como profesional. "El año pasado no fue bueno para mí, pero me ha dado madurez. Zidane fue claro conmigo y no le guardo rencor. De pequeño me fijaba en él, pero quizá no sabía lo que siente un jugador en el banquillo. Le servirá también en el futuro para no cometer los errores que ha cometido aquí", cerró.