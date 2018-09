Pep Guardiola: “El Madrid de la Quinta del Buitre, con todo el respeto, es el mejor que he visto"

El Manchester City de Pep Guardiola está invicto en la Premier League. El DT español espera hacer una gran Champions League y ganar su segunda Premier. Sin embargo, Guardiola habló acerca de los diferentes técnicos, compañeros y jugadores que lo marcaron en su etapa de futbolista. Incluso, habló del Real Madrid.

“El Madrid de la Quinta del Buitre, con todo el respeto, es el mejor que he visto. Era una delicia verles jugar. Nosotros nos poníamos contentos porque el Milán de Sacchi les eliminaba de Europa. Cruyff siempre nos decía que nosotros éramos mejores. Antes del partido de Tenerife, por ejemplo, nos decía muy seguro que el Madrid iba a perder", remarcó el extécnico del Barcelona. Y es que Pep guarda mucho respeto y admiración de aquel equipo merengue que tenía, en ese entonces, a Butragueño, Michel, Martín Vázquez y compañía.

El español también tuvo elogios para su extécnico en el Barcelona, el holandés Johan Cruyff: “Era ver su presencia con sus gradas RayBan y te cag... ¿No estás de acuerdo? Ahí tienes la puerta. Quizá cuando tienes 16 años y todo el mundo ya te dice que eres el mejor te lo crees. Siempre he pensado que muchas de las cosas que él decía no se las creía. Pero te hacía creer que era de esa manera. No tenía método de preparación. De cómo entrenar se encargaban otros. Pero sí de método de juego. No iba al plan B, sino a fortalecer el plan A. Todo era nuevo. Y cómo siempre estaba en forma, no te lo explicaba, te lo hacía. Cruyff no me convenció, me enamoré”.

Finalmente, no podía dejar de lado a sus compañeros que lo marcaron en su época de futbolista como Luis Figo y Michael Laudrup: “En mis primeros años, cuando me llegaba la pelota siempre buscaba a Laudrup. Más adelante, cuando la cosa se ponía fea, balón a Figo”. Ambos jugadores eran sus referentes en el terreno de juego y se apoyaba en ellos ya que conocía de su técnica y capacidad con el balón.

Pero si hay un jugador que destacó por encima de muchos, ese fue el italiano Baggio: “Roberto Baggio es de los jugadores más increíbles con los que he jugado. Tenía dos operaciones de cruzado, iba medio cojo… y siempre estaba donde me imaginaba que debía estar. No me imagino lo que debía ser estando bien y rodeado de buenos jugadores”, sintiéndose agradecido de haberlo visto jugar al crack italiano más allá de las lesiones que tuvo el exjugador de la Juventus de Italia.

EL DATO:

Guardiola asumió como técnico del Manchester City tras haber estado tres temporadas al frente del Bayern Múnich. En lo que lleva en el club de Inglaterra, ha ganado una Copa de la Liga, una Community Shield y una Premier League.