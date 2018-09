Liga MX: Programación, fecha y hora de la Jornada 9 con peruanos en el Torneo Apertura

La Liga MX vuelve este fin de semana tras una pequeña para por la fecha FIFA que se jugó entre esta y la semana pasada. El Torneo Apertura se reanuda con la Jornada 9 este viernes 14 de septiembre y el partido tendrá la presencia de peruanos, pues el Tiburones Rojos de Veracruz recibe a Toluca, con la misión de conseguir una victoria.

Pedro Gallese y Wilder Cartagena serán parte del equipo local, que buscarán sumar la mayor cantidad de puntos, teniendo en cuenta también que solo 6 puntos los separan de la zona playoffs. Luego, el sábado, el sorprendente Querétaro tentará su cuarta victoria consecutiva ante Puebla de Anderson Santamaría para asegurarse en la lucha por el título.

En tanto, el líder Cruz Azul protagonizará uno de los partidos más llamativos del fin de semana, al visitar a Necaxa. La ‘Máquina’ todavía se mantiene invicta y la actualidad de los ‘Rayos’ no es de la mejor, por la que una nueva victoria podría asomarse para el equipo que Pedro Caixinha. Los hinchas quieren quedarse con el trofeo si o si.

Por su parte, Monterrey, el más cercano perseguidor de la punta, necesita de los 3 puntos para reducir distancias, pero tendrán que doblegar al Guadalajara. Las 'Águilas' del América también está en la misma situación de 'Rayados' y ahora chocará con Morelia, que viene de una crisis de resultados, pero con Irven Ávila y Ray Sandoval encendidos.

El domingo, León visitará a Santos Laguna, pero el volante peruano Pedro Aquino no será parte del equipo por arrastra una expulsión. La jornada será cerrada con el Atlas vs Tijuana. Los ‘Zorros’ por fin consiguieron anotar su primer gol en el actual torneo de la Liga MX y ahora van en busca de su primera victoria, aunque Xolos no será nada fácil.

PROGRAMACIÓN EN VIVO DE LA LIGA MX - TORNEO APERTURA, FECHA 9

TABLA DE POSICIONES EN VIVO