Ernesto Valverde cree que es hora de las rotaciones en Barcelona

Barcelona tiene en la mira ganar la Liga Santander esta temporada, pero sabe también que la Champions League es una tarea pendiente. La máxima competición de Europa a nivel de clubes inicia la próxima semana y este sábado el conjunto dirigido por Ernesto Valverde tiene un crucial encuentro ante la Real Sociedad por la cuarta fecha de la liga española. El estratega español tiene en mente hacer ciertas rotaciones.

"Ha habido un parón por selecciones y es posible que haya algún cambio", fueron las primeras palabras de Valverde en conferencia de prensa. También dejó en claro que no puede depender de solo once jugadores. "Tenemos que echar mano de más de 11 jugadores. Hay que tener en cuenta que hay dos días de margen solo entre los partidos, que venimos de partidos de Selección y que luego viene la Champions. Tendremos que rotar jugadores para evitar lesiones y estar más frescos", aseguró.

De igual manera, Valverde sabe que si quiere ser campeón de la Liga Santander, su equipo deberá ganar la mayor cantidad de partidos posibles ya que la competencia es clara con el Real Madrid y el Atlético Madrid. Aseguró que el encuentro de mañana es importante. "Necesitamos tener un buen inicio de partido. Es importante, sabiendo que el escenario ha cambiado, empezar ganando".

A pesar de que casi toda la plantilla del Barcelona estuvo con sus selecciones nacionales en esta fecha FIFA y la UEFA Nations League, hay jugadores como Lionel Messi, Gerard Piqué y Jordi Alba que no participaron en sus selecciones como los demás. De eso, Ernesto Valverde se mostró feliz en conferencia de prensa. "El hecho de que no hayan tenido desgaste lo hemos tenido en cuenta. Estamos mejor, no lo voy a negar", finalizó.