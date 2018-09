Dani Alves asegura que el Real Madrid es más peligroso sin Cristiano Ronaldo

Dani Alves no la pasó bien ante el Real Madrid desde que salió de Barcelona. Con la camiseta de la Juventus, perdió la final de la Champions League y, con la del PSG, quedó eliminado en octavos de final de la temporada pasada. A pesar de esto, el defensor brasileño se muestra optimista de cada a esta nueva edición de la competición, pero no por la salida de Cristiano Ronaldo...

"Yo pienso que, muy al contrario de lo que todo el mundo piensa, el Madrid es más equipo sin Cristiano, ahora es un poco más difícil de lo que era antes. Antes era complicado ¿, pero centraba mucho el ataque en Cristiano y ahora es un poco más peligroso, al menos por cómo veo el fútbol y mi concepto de este juego. Y creo que de esto entiendo un poco", fueron las primeras palabras del lateral derecho nacido en Brasil.

Dani Alves también cree que el Real Madrid no solo es más peligroso, sino que también los jugadores se han unido más sin la presencia de Cristiano. "No va a ser tan fácil meterle mano al Madrid, es más equipo ahora. Es evidente que Cristiano es una pérdida brutal para el Madrid, pero el Madrid es el Madrid", aseveró. Además, también dijo que entiende la decisión de 'CR7' de buscar nuevos aires en el fútbol.

"A mí no me extraña nada en el fútbol, la gente quiere desafíos, continuar sintiéndose vivos y para eso tienes que tener desafíos y por ello no me sorprende. Ha estado un tiempo allí, ha hecho grandes cosas con el Real Madrid y ha decidido intentar hacer otras. Yo lo hice cuando estaba en el Barca y los verdaderos luchadores necesitan nuevos desafíos y no necesitan comodidad. Yo pienso que, como yo en el Barca, él estaba muy cómodo quizá. Necesitamos salir fuera, sentir nuevos retos", finalizó el defensor del Paris Saint-Germain.