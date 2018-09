Eusebio di Francesco: "Es el Real Madrid, no el Real Ronaldo"

Eusebio di Francesco lo tiene claro: el Real Madrid sigue siendo de temer pese a no tener en sus filas a Cristiano Ronaldo, quien desembarcó en las filas de la Juventus en este último verano. El italiano atendió a los medios previo al duelo ante el cuadro blanco por la Champions League.

El técnico de la AS Roma restó importancia a la salida del astro portugués del combinado 'merengue', escuadra que hoy recibe al cuadro 'giallorosso' (2:00 p.m.) por la primera fecha del Grupo G de la Champions. Para Di Francesco, un jugador no hace un equipo.

"No me parece justo hablar de si es peor este Real Madrid sin Cristriano. En Italia, como en España, se emiten juicios con demasiada prisa. Este club en su vida futbolística es conocido como el Real Madrid no como Real Ronaldo", agregó Eusebio di Francesco.

Como se sabe, el combinado romano eliminó en cuartos al Barcelona en la pasada edición de la UCL. Ahora, los dirigidos por Di Francesco buscarán otra hazaña como la que sucedió en el 2008 (los dejaron afuera en octavos) en el Santiago Bernabéu.

EL DATO:

La AS Roma quedó eliminado a manos del Liverpool en las semifinales de la Champions League 2017-18.