¿El nuevo Messi? Con tan solo 17 años, debutó en Primera y al día siguiente fue al colegio [VIDEO]

Su nombre es Pedro de la Vega y pinta como la nueva joya del fútbol argentino. Juega como volante en Lanús y tiene tan solo 17 años. Hizo su debut oficial el último domingo en la Superliga de Argentina en la derrota por 1-0 ante Racing Club

"Todavía me siento un chico, pero me vi bien jugando en Primera, no me sentí menos. Mañana tengo Matemática en la primera hora", mencionó el jugador del Lanús. Y es que más allá de la derrota de los locales, De la Vega mostró sus cualidades en el terreno de juego, siendo uno de los mejores en el cuadro granate.

Por su parte, Luis Zubeldía, técnico granate, agregó lo siguiente: “Mientras Pedro de la Vega estuvo en cancha marcó la diferencia; es atrevido, tiene gol y fuerza. Este pibe no le tiene miedo al escenario”.

Pedro, por lo pronto, aún no cumple la mayoría de edad, por lo que, al día siguiente fue a clases donde sus compañeros lo recibieron con aplausos. Al ingresar al salón de clases, el pibe se mostró sorprendido y, a la vez, muy feliz comenzando a saludar a cada uno de sus compañeros.

Lanús no la pasa nada bien en el torneo local ya que marcha en las últimas posiciones. Tras jugarse la quinta fecha, el equipo granate solo suma dos unidades y ha acumulado tres derrotas en lo que va de la Superliga.

Esto es hermoso. Así recibieron sus compañeros de clase a Pedro de la Vega, el chico de 17 años que debutó el domingo en Lanús y la rompió toda ante Racing. 👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/4vghaCIk6F — Toda La Primera A (@TodaLaPrimeraA) September 18, 2018