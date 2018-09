Flamengo: Miguel Trauco hace un tremendo lujo y genera un pase gol de ensueño [VIDEO]

El lateral izquierdo 'carioca' Miguel Trauco después de muchos partidos es titular en Flamengo por el Brasileirao, en un inicio electrizante cogió confianza, y encontró el mejor momento para destacar en la primera jugada en ofensiva del partido para el 'Mengao'. 'El Genio' se mostró tal cual, con un movimiento de pizarra que dejó en ridículo al rival.

La sorpresa en la previa del partido entre Flamengo y Atlético Mineiro era que Miguel Trauco era nuevamente convocado como titular dentro del once inicial, un hecho que hace mucho no se podía disfrutar. Esto sirve de motor para cualquier futbolista que no veía minutos durante tanto tiempo.

Entonces con esto pactado, Miguel Trauco saltó al campo para convencer de una vez por todas al técnico Maurício Barbieri. Quien no le daba muchas chances en la plantilla principal para ver minutos en el cuadro 'más popular de Brasil', el jugador 'tarapotino' se sumó en ofensiva y frotó la lampara.

Se asomó con mucha seguridad por su zona, desde la línea de defensa se mandó en máxima velocidad, regaló un amague al rival y casi genera una huacha para pasar por su costado, aún así pudo hacer el desborde perfecto y sin reventar el balón mandó una asistencia perfecta con un sutil toque de calidad. Así es como Flamengo se puso adelante al minuto 2' solamente.

Miguel Trauco ganó 'La Copa Perú' en 2010.