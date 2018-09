La verdadera razón por la cual Cristiano no asistió a la gala The Best

Este martes, Massimiliano Allegri salió al frente para despejar todo tipo de rumores vinculados a la inasistencia de sus jugadores, principalmente la de Cristiano Ronaldo, a la gala The Best 2018. El estratega 'bianconero' reveló que se debió por un problema de calendario.

Pues, la 'Vecchia Signora' se medirá fuerzas mañana ante el Bologna por la fecha 6 de la Serie A. Para Allegri, los puntos en juego son más importantes que asistir a una gala en donde ya se sabía quién iba a ser el ganador: Luka Modric, astro del Real Madrid.

"Ayer fue un buen día. Lo sentimos por no poder ir. Teníamos un partido muy cerca, el de mañana (ante Bologna), y era un evento que encajaba mal (en nuestro calendario)", agregó Allegri, quien confirmó a Cristiano y a Paulo Dybala desde el vamos.

De otro lado, el técnico de la 'Vecchia Signora' no desaprovechó el momento para agradecer a Lionel Messi por haberlo incluido en sus votos para el mejor entrenador del año. "No lo sabía, me entero ahora. Estoy contento", finalizó.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo marcó 450 goles en 438 cotejos con el Real Madrid.