Luis Advíncula sobre su primer gol en España: "Se lo dedico a mi familia y a todo el Perú”

Luis Advíncula fue elegido la figura del partido en el empate entre Rayo Vallecano y Real Sociedad por un marcador de 2-2 en un choque correspondiente a la sexta jornada de la Liga Santander. El defensor declaró a los medios locales y dedicó su primer gol en el fútbol español a todo el Perú.

Y es que la hinchada nacional se llevó el Premio a la ‘Mejor Afición del Mundo’ en la Gala del The Best FIFA 2018 y el lateral derecho de la selección peruana no se olvidó de ello. Sin embargo, restó importancia a su anotación debido a que le hubiera gustado ganar, pues su equipo marcha en los últimos lugares de la tabla.

“Contento con el gol, pero ojalá hubiera servido para ganar. Se lo dedico a mi familia y a todo el Perú”, manifestó Advíncula, que no alocó a los relatores del encuentro con sus idas y vueltas durante los noventa minutos. No es la primera vez que lo elogian, ya que desde sus primeros juegos ya ha sido nombrado como unas de las revelaciones.

“Tenemos que enfocar el resultado en que necesitamos sumar. Fue un partido muy complicado y conseguimos darle la vuelta al marcador”, agregó el futbolista de 28 años.

EL DATO

Luis Advíncula fichó por Rayo Vallecano a mediados del 2018 luego de jugar el Mundial de Rusia 2018.