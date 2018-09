Rayo Vallecano vs Espanyol EN VIVO: con Luis Advíncula por la Liga española

Con la misión y obligación de conseguir su segundo triunfo en la Liga española, Rayo Vallecano vs Espanyol se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía Movistar y beIN Sports por la fecha 7. El duelo se disputará en el estadio de Valleca Teresa Rivero desde las 2:00 p.m. / Hora peruana. Las mejores jugadas, los goles, las polémicas, el minuto a minuto y resumen del partido lo podrás seguir en Libero.pe.

📷⚡️Sesión a puerta cerrada del primer equipo en la Ciudad Deportiva de cara al #RayoEspanyol.

No habrá lista de convocados hasta mañana viernes, día del partido. pic.twitter.com/ZtL1krNWCY — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) 27 de septiembre de 2018

En la previa del partido, el técnico de Rayo Vallecano señaló que “El Espanyol es un equipo ante el que tenemos que ser muy intensos. Necesitamos darle ya una alegría a nuestra gente en Vallecas. Necesitamos hacer en casa un gran partido. En casa el aliciente es nuestra gente. Jugamos por ellos. Hay que buscar los tres puntos mañana también por ellos".

¿Y Luis Advíncula? El lateral de la Selección Peruana seguirá siendo titular en el el Rayo Valleno. En la jornada el internacional fue la figura en su equipo, además de anotar un gol. Estoy contento por mi primer gol y le doy las gracias a Dios por todo. Se lo dedico a mi familia y a todo Perú", señaló ‘Bolt’ tras anotar su primer gol en La Liga.

Por su parte, el técnico del Espanyol hizo saber que Rayo es un equipo complicado y que juegan bien al fútbol. "bien al fútbol. En estos dos partidos no ha estado fino en casa, pero la temporada pasada hizo un fútbol extraordinario y mantienen el mismo entrenador y la misma idea. Pienso que mañana será importante el balón parado ".

Rayo Vallecano vs Espanyol EN VIVO | Posibles alineaciones

Rayo Vallecano: Alberto García, Luis Advíncula, Alex Moreno, Gálvez, Jordi Amat, Bebé, comesaña, Imbula, Kakuta, Trejo, Raúl de Tomás

Espanyol: Diego LópezDidac Vilá, Javier López, Mario Hermoso, Naldo, Granero, Marc Roca, Sergi Darder, Borja Iglesias, Leao Baptista, Sergio García.

Rayo Vallecano vs Espanyol EN VIVO | Guía de canales

China PPTV Sport China, QQ Sports Live

Costa Rica Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Croacia Sportklub 3 Croatia

Dinamarca Strive Sport

El Salvador SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Alemania DAZN

Guatemala SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Honduras Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Italia DAZN Italy

Japón SportsNavi Live, DAZN

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, SKY Planeta Fútbol

Nueva Zelanda beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Panamá Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Polonia nc+ GO, Canal+ Sport 2 Poland

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

España Movistar+, beIN Sports Connect España, beIN LaLiga

Suecia Strive Sport

Suiza DAZN

Emiratos Árabes Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Reino Unido Eleven Sports 1 UK, Eleven La Liga TV

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT