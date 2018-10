Champions League: Mauricio Pochettino descartó dirigir Barcelona

Previo al duelo de este miércoles entre Tottenham y Barcelona por la Champions League, el técnico de los 'spurs' Mauricio Pochettino fue consultado sobre la posibilidad de algún día dirigir técnicamente al Barcelona, a lo que su respuesta fue clara y directa.

Como se sabe Pochettino jugó y dirigió antes al Espanyol de donde tiene los mejores recuerdos, por lo que, su nombre identificado totalmente con los 'blanquiazules' le hace imposible siquiera hacerle un guiño al eterno rival en Catalunya, Barcelona.

"Mis lazos con el Espanyol son tan grandes hacen que sea imposible que me plantee entrenar al Barcelona. Tengo valores. Sería como si Messi fuera al Espanyol. Me lo han preguntado muchas, muchas veces. Cada vez que digo una respuesta puede interpretarse de manera diferente, por eso hoy quiero ser claro. Creo que me sería imposible gestionar Barcelona", señaló de manera clara y rotunda 'Poche'.

Como se sabe el técnico argentino-español enfrentará con el Tottenham al cuadro 'culé' este miércoles en Wembley (2:00 p.m.) por la segunda fecha del Grupo B de la Champions League, un partido de pronóstico reservado que promete emociones de principio a fin en ambos arcos.

EL DATO:

Como jugador del Espanyol Pochettino logró la Copa del Rey en el 2000 y 2006.