PSG vs Estrella Roja EN VIVO por el Grupo C de la Liga de Campeones

Urgido de una victoria, PSG vs Estrella Roja se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO por la Liga de Campeones. Sigue la Transmisión ONLINE vía ESPN Deportes, Bein Sports y Libero.pe. El encuentro se jugará en el Parque de los Príncipes desde las 11:55 a.m. / Hora peruana.

Para enfrentar al equipo de Serbia, Thomas Tuchel mandará a su mejor once, comandado por Mbappe, Neymar, Di Maria y Cavani, para conseguir su primera victoria en al Champions League y salir del fondo de la tabla del Grupo C.

“No estoy en el 100%, como todos los demás. Es el comienzo de la temporada, el alto nivel europeo de juego vendrá con el tiempo. Cada juego, cada día, cada sesión de entrenamiento, trato de mejorar ", señaló Neymar en la previa del partido entre PSG y Estrella Roja.

🎙️ @neymarjr: "We must be attentive to every detail, every minute of every game. We want Paris Saint-Germain to have a big season." #PSGFKCZ pic.twitter.com/MEjzv0beMT