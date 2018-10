Diego Armando Maradona habló de la adicción a las drogas

Diego Armando Maradona, director técnico del Dorados de Sinaloa -club mexicano que disputa la segunda división-, habló claro sobre la adicción a las drogas. El argentino quiso mandarle un mensaje a todos los que le critican por haber caído en la adicción a la cocaína y también dijo que seguirá trabajando hasta que las rodillas le impidan ponerse de pie. Aseguró que la persona que se llena de dinero el bolsillo también está lleno de cocaína. ¿Será cierto?

Maradona inició con buen pie en su nuevo equipo. Goza con los jugadores tanto dentro como fuera del campo. En su debut derrotó a uno de los primeros en la tabla de posiciones y luego volvió a ganar sobre el final en un partido muy difícil. Ahí agradeció a Dios por el triunfo. Además, ha bailado en el vestuario y hasta quiso emular una celebración cuando era técnico de la Selección de Argentina deslizándose en el césped con la lluvia. Sin embargo, uno de los temas que se ha venido hablando bastante es sobre su adicción a las drogas. Sobre eso quiso hablar.

"Yo no pienso que me juzguen por el pasado. En Argentina hay muchos caretas... y todo los que se llenan de guita los bolsillos están llenos de cocaína también", fueron las primeras palabras de Maradona. El astro argentino que jugó muchos años en el Barcelona y Boca Juniors también dijo que cuando se trata de la cocaína, las clases sociales no ingresan. Todos la consumen. "No creas que solamente la consume un pibe que puede rascar la olla. En Argentina hay gente que toma y la toma de la buena, lo sé porque yo he tomado con ellos".

Hace unos días, Signorini se le fue con todo a Maradona y ahora Diego se ha defendido de una manera dura: "con lo mío aprovecharon para salvar a los hijos drogadictos de los diputados y de los dirigentes, pero el tiempo lo curó todo y no perdona". Por último, habló acerca de su trabajo. 'Pelusa' aseguró que seguirá dirigiendo hasta que las rodillas no le dejen seguir caminando. "El día que no me den más, me voy", dijo contundentemente.