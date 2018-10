Wanda Nara: "Icardi todavía no renueva con el Inter de Milán"

Mauro Icardi fue uno de los protagonistas en el último mercado de verano, pues el argentino manejaba una oferta del Real Madrid para dejar el Giuseppe Meazza. Sin embargo, el Inter de Milán le cerró las puertas ante la arremetida del cuadro blanco.

De esa forma, el "9" no pudo alzar vuelo pese a que su intención era cambiar de aires. Este lunes, Wanda Nara, agente y esposa del astro 'che', sorprendió a propios y extraños al revelar que el 'Matador' aún no ha renovado con el conjunto 'neroazzurro'.

Wanda Nara fue la invitada del lujo en el programa 'Tiki Taka', donde dio a conocer que la renovación de Icardi no está en agenda. La consigna es ver cómo se da su situación hasta final de temporada. "No hay ansiedad, está feliz y tranquilo. La extensión del contrato de Icardi no preocupa", agregó.

Como se sabe, Icardi tiene contrato hasta a mediados de 2021 con el Inter de Milán; sin embargo, el argentino podría empacar sus maletas si llega una buena oferta o algún club está dispuesto a pagar su cláusula de rescisión (95 millones de euros).

EL DATO:

Mauro Icardi cursa su sexta temporada en el Inter de Milán. En 2011, el 'Pistolero' debutó en la Sampdoria