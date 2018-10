PSV vs Inter de Milán EN VIVO por la fecha 2 del Grupo B de la UEFA Champions League

La escuadra de PSV recibirá este miércoles 3 de octubre al conjunto del Inter de Milán en el Phillips Stadion, ubicado en Eindhoven, Holanda, a las 14:00 horas (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la fecha 2 de la UEFA Champions League, la cuál será transmitida por ESPN, UEFA Champions League APP, Facebook Live.

Los dirigidos por Mark van Bommel saldrán a buscar su primera victoria en el certamen, luego de caer vapuleados por el cuadro de FC Barcelona en su visita al Camp Nou. Lograr los tres puntos generaría un equilibrio en el Grupo B y permitiría a los holandeses mantener intacta sus posibilidades de llegar a la siguiente fase.

No obstante, el entrenador tulipán no podrá contar con los centrocampistas Ryan Thomas y Dante Rigo debido a las sendas lesiones que sufren. Este panorama obliga al delantero mexicano, Hirving Lozano, sacar todas sus cartas de presentación a fin de convertirse en la figura del trascendental encuentro. Otra de las variables el mediocampista Gastón Pereiro.

Por su parte, el plantel de Luciano Spalletti viene en una racha impresionante: cuatro victorias al hilo y, en dos de ellas, mantuvo su arco en cero. Cabe señalar que la cuota de gol es uno de los factores que lo aquejan: no pasó de los dos goles en los encuentros. Además, sufrió demasiado para voltear el encuentro ante el Tottenham Hotspur.

La única baja sensible es la del lateral derecho de la selección de Croacia, Sime Vrsaljko, quién aqueja un problema en la rodilla. No obstante, Spalletti no se guardará nada y desde el vamos enviará a Mauro Icardi e Iván Perisic. La velocidad y contundencia de ambos será vital para tentar la posibilidad de estar con un pie en octavos de final.

#Spalletti: "@ddambrosio sta bene, è in perfette condizioni. @Vrsaljko ha seguito un programma individuale che ha dato i risultati sperati. Ha fatto due-tre allenamenti con la squadra, non so quanti minuti abbia nelle gambe ma può rientrare nei diciotto"#PSVInter #PSVFCIM #UCL — Inter (@Inter) 2 de octubre de 2018

POSIBLES ALINEACIONES DEL PSV VS INTER DE MILAN

PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Rosario, Pereiro, Hendrix; Bergwijn, Lozano, de Jong.

DT: Mark van Bommel.

Inter de Milán: Handanovic; D Ambrosio, de Vrij, Miranda, Dalbert; Valero, Gagliardini, Perisic, Nainggolan, Candreva; Icardi.

DT: Luciano Spalletti.

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL PSV VS INTER DE MILAN

Fecha: Miércoles 3 de octubre de 2018

Hora: 14:00 hora peruana.

Escenario: Phillips Stadion.

GUIA CANALES - PAISES

Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Argentina: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Estados Unidos: Univision NOW, B/R Live, Univision Deportes En Vivo, UniMás

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL PSV VS INTER DE MILAN?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre PSV vs Inter de Milán. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.