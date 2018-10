Un ex Atlético opina sobre la salida de Cristiano Ronaldo: "Se siente la falta de gol en el Real Madrid"

Aunque los jugadores, dirigentes o el presidente del Real Madrid salgan a decir que la salida de Cristiano Ronaldo no le ha quitado peso a la ofensiva, pues eso es totalmente falso y ello se ve reflejado en los números que registra el conjunto blanco.

En esta oportunidad, Diego Forlán, exjugador del Atlético Madrid, opinó sobre la falta de gol del combinado 'merengue' en los últimos partidos. Para el 'Cachavacha', el portugués era el hombre gol en el cuadro de Chamartín y aparecía en momentos cruciales.

"No está teniendo tantos goles como en años anteriores. Obviamente se nota la falta de Cristiano Ronaldo, un jugador que hacía casi 50 goles por año. No es fácil suplir a ese jugador. Ahí tendría que entrar no sólo otro jugador sino el equipo en sí", agregó Forlán.

Como se sabe, Cristiano Ronaldo marcó 450 goles en los 9 años que defendió los colores del Madrid. Forlán asegura que no pasarán muchos años para que un jugador haga olvidar lo hecho por el astro luso, quien mantiene un idilio con las redes en la Serie A.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo registra 4 festejos en 9 partidos con la Juventus.