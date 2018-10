Gonzalo Higuaín confesó que lo obligaron a salir de la Juventus luego de que Cristiano Ronaldo llegó

Gonzalo Higuaín está pasando buenos días entrenando y jugando con el AC Milan, pero siempre va a recordar el duro momento cuando tuvo que salir de la Juventus. El delantero argentino le confesó a 'La Gazzetta dello Sport' que prácticamente lo obligaron a buscar otro club desde que llegó Cristiano Ronaldo. Dijo que todo empezó en la final de la Copa de Italia y que presentía que las relaciones entre la 'Vieja Señora' y él se estaban rompiendo porque algo podía suceder en los siguientes días y así fue: llegó el delantero portugués.

"El pasado 9 de mayo, el día de la final de la Copa de Itlaia, en mi interior tuve la sensación de que tal vez sabía que algo estaba roto. Luego llegó Ronaldo. La decisión de salir no fue mía, lo di todo por la Juventus, gané varios títulos. Después de que Cristiano llegara, el club quería dar un salto cualitativo y me dijeron que no podía quedarme y que estaban tratando de encontrar una solución. La mejor solución fue Milán", fueron las primeras palabras de Gonzalo Higuaín al medio italiano en mención.

A pesar de esas primeras oraciones, el 'Pipita' no guarda rencor por la Juventus. Sabe que siempre estará en su corazón debido al buen momento futbolístico que vivió vistiendo los colores 'bianconeros'. "No, no, el mío es un sentimiento de afecto porque me trataron muy bien. Los compañeros y aficionados me han dado un gran afecto. No pedí yo marcharme. Todos los dicen, me dieron la patada", aseguró refiriéndose así de que prácticamente se vio obligado por la dirigencia a salir de la 'Vieja Señora' porque no iba a tener lugar en el equipo titular.

Sin embargo, en el AC Milan se siente como en casa. Dijo que desde el primer minuto en que llegó, los aficionados lo hicieron sentir como en Turín. "Me dieron desde el primer momento mucho amos y así me convencieron", dijo antes de de hablar sobre Genaro Gattuso, director técnico del cuadro 'rossonero'. "Gattuso tiene algo diferente, te mira y sientes lo mucho que ama el fútbol. Creo que jugué contra él en la Liga de Campeones cuando estaba en el Real Madrid. Está tratando de sacar lo mejor de mí, y realmente aprecio que lo haga", finalizó.

DATO

Gonzalo Higuaín y Cristiano Ronaldo jugaron juntos en el Real Madrid durante muchos años.