¿Cuándo reaparecerá Lionel Messi con el Barcelona?

Lionel Messi tuvo la mala suerte de sufrir una lesión en el último partido que jugó con el Barcelona. Esto sucedió el último sábado en el primer tiempo ante el Sevilla, cuando luego de su gol sufrió una falta en el hombro y luego se confirmó que será baja por las próximas tres semanas debido a una fractura que no ha sido total, pero sí parcial. Es por esa razón que el astro argentino se ha salvado de estar fuera por dos meses y ha esquivado también ser operado por los médicos del club.

Messi ya ha sido enyesado y tendrá que estar dos semanas con el brazo inmovilizado. Según apunta 'AS', 'Leo' no estará tranquilo en casa ya que su mejor pasatiempo es jugar el fútbol. Pero a pesar de esto, el Barcelona ya ha preparado un plan estratégico para que su estrella no pierda la forma física que ha tenido durante toda su carrera. No estará totalmente paralizado y hará algunos trabajos que lo ayuden a estar al 100% al momento que pueda volver a entrenar con balón y estar listo para saltar al campo.

¿Cuándo podrá volver a las canchas? Ernesto Valverde tendrá a Lionel Messi recuperado -y ya entrenando con sus compañeros- para el partido de Champions League ante el Inter de Milán que se jugará en Italia el 6 de noviembre, pero lo más probable es que el estratega español decida esperar el partido de la Liga Santander contra el Betis que se disputará cinco días después y será en el Camp Nou, casa del Barcelona donde 'La Pulga' le ha dado tantas alegrías a los aficionados del club.

El medio que citamos anteriormente, ha dicho que el tratamiento que llevará Lionel Messi será una crioterapia. Esto hará que reduzca el edema y la inflamación en el brazo de manera rápida en los siguientes días. Luego de que se retire el yeso de su brazo, el delantero argentino podrá estar listo para afrontar la última fase de su recuperación y empezar a hacer trabajos con balón para ponerse a punto. Si todo sale bien durante estas tres semanas, podrá jugar los encuentros que mencionamos líneas más arriba.