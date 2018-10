Inter vs Milan EN VIVO Rai Italia Serie A Pass: horario, programación, canales en directo y formaciones por derbi del Calcio | GUÍA TV

Inter vs Milan EN VIVO ONLINE: chocarán este domingo 21 de octubre (1.30 p.m. / Rai Italia, Serie A Pass y beIN Sports) por el famoso Derby della Madonnina en el estadio Giuseppe Meazza por la jornada 9 de la Serie A. El ariete argentino Mauro Icardi tendrá un duelo aparte contra su compatriota Gonzalo Higuaín.

El Inter de Milán, cuarto en la tabla con 16 puntos, de la mano del capitán Mauro Icardi, parece haber encontrado su mejor fútbol y buscará un triunfo sobre su clásico rival AC Milan, duodécimo con 12 unidades, para así poder acortar distancias con el líder Juventus, que ayer empató (1-1) frente al Genoa.

Sin embargo, el AC Milan ha ido mejorando durante sus últimas presentaciones gracias al talento de Gonzalo Higuaín, cuatro goles en la actual temporada de la Serie A. Además tiene un partido menos por lo que hoy el triunfo sobre el Inter sería muy importante pensando en un posible tercer lugar.

¿Amigos y rivales? Actualmente, Mauro Icardi y Gonzalo Higuaín compiten por ser el '9' de la selección argentina y, también, por ser los goleadores de la Serie A. El goleador del Inter de Milán se refirió así de su compatriota en una reciente entrevista.

"Gonzalo Higuaín ha hecho una gran carrera y es un grandísimo delantero. AC Milan es fuerte, y si pudiera sacarle a un jugador ese sería Higuaín. Era el que les faltaba la temporada pasada, ya ha anotado varios goles", dijo Mauro Icardi, estrella del Inter de Milán.

Después, Icardi añadió lo siguiente: "No creo que sea una rivalidad, él ha hecho una gran carrera haciendo muchos goles. Son las reglas del juego. Yo estoy tranquilo y hago lo que tengo que hacer, dando lo mejor de mí. Trato de contribuir al equipo con goles; luego, en mayo, veremos quién marcará más goles, si Gonzalo Higuaín, Cristiano Ronaldo o yo".

Contra scores a stunner and Fatih 'The Emperor' Terim can start celebrating 🇷🇴🇹🇷@contracosmin1 la mette nel sette e fa impazzire Terim e tutto il popolo rossonero 🇷🇴🇹🇷 #InterMilan #MILANosiamonoi pic.twitter.com/DzToAZmyFv — AC Milan (@acmilan) 21 de octubre de 2018

ALINEACIONES PROBABLES: INTER VS MILAN

Inter de Milán: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Brozovic, Gagliardini, Politano, Nainggolan, Ivan Perisic, Mauro Icardi.

Entrenador: Luciano Spalletti.

AC Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Lucas Biglia, Bonaventura, Suso, Gonzalo Higuaín, Hakan Calhanoglu.

Entrenador: Gennaro Gattuso.