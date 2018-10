Koulibaly y su inesperada confesión sobre jugar en la Liga Santander

Kalidou Koulibaly, uno de los defensores más aguerridos y experimentados de la Serie A, decidió acabar con los rumores que lo vinculan con el Barcelona. Este último viernes, el defensor del Napoli dejó en claro que respetará su contrato, pero no descarta alzar vuelo.

En tienda catalán ya están enterados de la postura del zaguero de 27 años, quien tiene un valor de 100 millones de euros. A pesar de sufrir el primer revés en el pasado verano, los 'culés' volverán ir a la carga por el senegalés para enero.

Vinculado con el cuadro 'culé' en las últimas semanas, Koulibaly se ha pronunciado a través de una entrevista a 'Corriere dello Sport', donde ha expresado su deseo de seguir en San Paolo. Sin embargo, el senegalés deja abierta la puerta a una posible marcha en enero.

"Mi entrenador personal me dijo: Llorarás en Nápoles cuando tengas que decir adiós, a lo que le respondo que no lloré cuando llegué, pero si lloraré mucho el día que me vaya, si alguna vez lo hago", sostuvo Koulibaly al portal italiano.

EL DATO:

En 2009, Koulibaly debutó en el Metz de Francia.