América vs Cruz Azul VER TOTALMENTE EN VIVO vía TDN, Televisa y Univisión: horario, canales TV y alineaciones del Clásico Joven por Torneo Apertura de la Liga MX | GUÍA TV

América vs. Cruz Azul VER EN VIVO ONLINE GRATIS: las 'Águilas' y la 'Máquina Cementera' sostendrán una nueva edición del famoso 'Clásico Joven' este sábado 29 de octubre (9.00 p.m. - hora peruana; 9.00 p.m. - hora mexicana / vía TDN, Televisa Deportes y Univisión Deportes) en el estadio Azteca por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga MX 2018.

Las 'Águilas' del América, líderes de la clasificación de la Liga MX, se enfrentarán este sábado al Cruz Azul, su más cercano perseguidor, en el partido principal de la decimocuarta jornada del Torneo Apertura 2018 del fútbol mexicano.

América registra ocho triunfos, tres empates, dos derrotas y 27 puntos, uno más que los del Cruz Azul, considerados entre sus rivales más enconados, con los que comparte plaza en el estadio Azteca de la Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el mar.

Toco y me muevo ⚽️➡️⬅️⚽️ pic.twitter.com/JYXTPRGp6U — Club América (@ClubAmerica) 25 de octubre de 2018

La rivalidad enconada entre América y Cruz Azul, conocido como el 'Clásico Joven', garantiza que los partidos entre ellos sean de intensidad, pero este duelo estará aderezado por el atractivo de que el ganador terminará el fin de semana como líder de la Liga MX.

Tanto América y Cruz Azul ya están clasificados a la liguilla final de la Liga MX pero saldrán a imponer condiciones en el primer duelo de liga que tienen desde que comparten sede en el Azteca.

El pasado fin de semana el América goleó por 3-0 a Tijuana y combinó el resultado con un revés de los Cruz Azul, 2-0 ante Querétaro, su tercer descalabro seguido como visitante, para bajarlo del primer lugar y sustituirlo como líder.

La rivalidad entre ambos cuadros subió de nivel el 26 de mayo de 2013, cuando América anotó dos goles de última hora, empató la final del Torneo Clausura con un gol del guardameta Moisés Muñoz y luego ganó el título en penaltis.

"Cruz Azul ha mostrado una cara distinta a lo que se le veía en torneos anteriores, eso de entrada ya produce un cambio en lo que será el partido en sí, porque había tendencias de que cuando enfrentaba al América tenía ciertas telarañas. Ésta vez creo que es diferente", dijo hace unas horas Muñoz.

¡Repórtense Azules! Hoy La Máquina recibe al Club América en lo que será la jornada 14 del Apertura 2018.#LlegóLaMáquina pic.twitter.com/rIqqYHAfAz — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 27 de octubre de 2018

La jornada empezará este viernes cuando el campeón Santos Laguna recibirá al Monterrey y Veracruz al Pachuca del entrenador español Pako Ayestarán.

El sábado, además del Cruz Azul-América, están previstos otros cuatro encuentros: Necaxa-Atlas-Tigres UANL-Lobos Buap, Guadalajara-Morelia y Tijuana-Pumas UNAM.

La jornada concluirá el domingo cuando el Toluca recibirá a los Gallos Blancos de Querétaro y León al Puebla.

¡Buenos Días, Azules! Comenzamos a preparar el partido en contra de América que se jugará el sábado en nuestra casa. #LlegóLaMáquina pic.twitter.com/1iIoqnAbDz — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 25 de octubre de 2018

La fase regular del campeonato concluirá el 25 de noviembre, cuando quedarán decididos los clasificados a la liguilla de los ocho mejores que disputarán el título de la Liga MX.

ALINEACIONES PROBABLES: AMÉRICA VS. CRUZ AZUL

América de México: Agustin Marchesin, Paul Aguilar, Emanuel Aguilera, Bruno Valdez, Jorge Sánchez, Guido Rodríguez, Mateus Uribe, Renato Ibarra, Andrés Ibargüen, Diego Lainez y Roger Martínez.

Entrenador: Miguel Herrera.

Cruz Azul: José de Jesús Corona; José Madueña, Pablo Aguilar, Julio César Domínguez, Adrián Aldrete; Rafael Baca, Iván Marcone; Édgar Méndez, Roberto Alvarado, Elías Hernández; y Milton Caraglio.

Entrenador: Pedro Caixinha.