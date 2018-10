Este equipo histórico de Europa intentará fichar a James para enero

No hay que tener una bola de cristal para darse cuenta que James Rodríguez no está a gusto en el Bayern Múnich. El 'cafetero' alterna equitativamente titularidad y suplencia con Niko Kovac, técnico bávaro, y ello no es del agrado del "11" del combinado alemán.

Por tal motivo, el astro colombiano no descarta alzar vuelo en el próximo mercado invernal ante la falta de minutos. Ante ello, la Juventus se puso 'mosca' e intentará ficharlo en enero. En Turín pretenden que James alimente en el ataque a Cristiano Ronaldo.

Según desvela el diario 'Bild', la 'Juve' ha puesto sus ojos en James Rodríguez para que acompañe en el mediocampo a Miralem Pjanic. Pese a que la situación del colombiano es un poco difícil, el conjunto bianconero irá a la carga para enero.

Recordemos que el "11" del conjunto germano pertenece al Real Madrid, sin embargo, el Bayern puede ejercer la opción de compra. En Turín tienen conocimiento de ello y están dispuestos a quemar su último cartucho: sentarse en la misma mesa con Jorge Mendes.

Como se sabe, la Juventus se reunió con Jorge Mendes en el último verano por los fichajes de Cristiano Ronaldo y Joao Cancelo. Ahora, los 'bianconeros' volverán a reunirse con dicho personaje por el traspaso de Rodríguez.

