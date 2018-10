Técnico de Gremio explota contra el VAR: "Fuimos robados" [VIDEO]

Gremio estaba a minutos de avanzar a la final de la Copa Libertadores, pero finalmente fue River Plate que clasificó en un partido polémico y que tuvo como protagonista al VAR. Tras ello, el técnico del equipo de Porto Alegre estalló contra el videoarbitraje.

"Me da mucha rabia quedar eliminado así. Conmebol dice que gasta millones de dólares con el VAR, ¿para esto? El Gremio fue robado", señaló Renato Gaúcho por el polémico penal que le cobraron a River Plate durante los minutos finales del partido.

En seguida, el técnico de Porto Alegre volvió a insistir cómo es posibles que se hayan equipo. ""Gremio no está clasificado por el VAR. Con ese montón de cámaras cómo no puede ver que mete el gol con el brazo? ¿Será que Stevie Wonder no veía? ¿Podrá dormir bien esta noche?".

Finalmente, el técnico de Gremio lanzó un duro comentario contra el ente sudamericano. "Es una humillación de Conmebol, fue una falta de respeto a Gremio. Se junta todo esto con la payasada del VAR. Mañana Conmebol suspende a Gallardo por 100 días y River está en la final. Yo quisiera estar suspendido 200 días y en la final".

DATO:

Ha inicio de año, Conmebol multó a Gremio con 112 mil dólares por haber enviado imágenes de los errores en la aplicación del VAR.