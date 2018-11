Ricardo Gareca puso en duda su continuidad ante posible sanción FIFA

¡Preocupado! Así se mostró Ricardo Gareca en la conferencia después de entregar la lista de convocados para los amistosos de la selección peruana ante Ecuador y Costa Rica.

El “Tigre” no pudo ocultar su malestar en la Videna por la crisis dirigencial que atraviesa el fútbol peruano y que podría terminar con una sanción histórica para la FPF: la temible suspensión FIFA por el cambio de la Ley de Fortalecimiento.

“De hecho que seguimos de cerca todos los acontecimientos que envuelven al fútbol local y en especial a la Federación Peruana de Fútbol y puedo decir que estoy preocupado como seguramente lo está todo el país”, comentó Ricardo.

Acto seguido, el seleccionador argentino agregó que no esperaba este ambiente tan tenso en nuestro país. “Yo jamás pensé sentir este tipo de preocupaciones, sobre todo porque veníamos de pasar momentos muy lindos como fue la clasificación a un Mundial después de 36 años, estamos bien situados en el contexto mundial y tenemos a la mejor hinchada del mundo, pero diera la impresión que todo esto mal y a lo mejor todos tendríamos que irnos”.

A lo largo de sus tres años al mando de la selección, Gareca siempre ha mostrado su respeto y admiración por el hincha peruano. Por lo que considera que si la FIFA decide sancionar a la FPF y lo deja sin ninguna competencia internacional, el más perjudicado va a ser el pueblo.

“Yo prefiero vivir el presente y no adelantarme a los hechos porque nadie tiene la seguridad de lo que resolverá finalmente la FIFA. Así como muchos piensan que no pasará nada, también está el hecho que puedan suspender al fútbol peruano. Acá nos ven horribles, pero en el exterior muy bien y no tengo ninguna duda que el pueblo será el más perjudicado con estas decisiones”, sentenció el argentino.

De esta manera, Ricardo se pronunció sobre el caos dirigencial que se vive en nuestro país. Y es entendible su preocupación, ya que si suspenden a la FPF, Perú no podrá disputar ninguna competencia internacional. ¿Y qué pasará con él? ¿Seguirá trabajando siendo DT de la “Blanquirroja”?