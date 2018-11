Paulo Autuori fue presentado como nuevo director técnico del Atlético Nacional [FOTOS Y VIDEO]

Hoy al mediodía fue presentado el director técnico brasileño que supo estar en el Perú y ganar cosas importantes tanto en Sporting Cristal como Alianza Lima. El recordado Paulo Autuori es el encargado de señalar el camino de Atlético Nacional de Medellín, en conferencia de prensa habló sobre diversas situaciones y retos que le vendrán como encargado del fútbol un gigante dentro del balompie colombiano.

Las primeras palabras del técnico 'paisa' son: "Es un gusto estar acá, no puedo empezar sin agradecer al pueblo colombiano, en especial a Medellín con la generosidad y todas las manifestaciones tras la tragedia de Chapecoense. Mi reverencia a la gente de Medellín. Es un honor estar vinculado a una institución como Atlético Nacional, es una satisfacción enorme, más aún cuando he conocido el proyecto deportivo que tiene el equipo. Agradecer el esfuerzo que ha hecho el presidente".

Todo estaba bien hasta que un periodista lo señaló como 'un técnico que trae a sus compatriotas', cosa que no gustó en Autuori: "El periodismo tiene una cosa esencial que es la investigación, lo que ha dicho es falso. Yo no he contratado a nadie. Hay que darle la importancia a la verdad, jamás les faltaré a la verdad a ustedes, cuando tenga que hablar lo haré y cuando lo pueda me quedaré callado. La plantilla del Ludogorets tenía 9 brasileños y llevaban entre 3-4 años, yo no los llevé. Ahora vamos a ir paso a paso y veremos qué necesidades tiene Atlético Nacional".

Además, habló sobre el trabajo a mediano, corto y también largo plazo: "A corto plazo ganar el partido del domingo, después estar en los ocho y la fase final. En tema no es solo en la cancha, nosotros debemos desarrollar un trabajo en conjunto con las otras partes del club, para esto tenemos que estar unidos". Y finalmente fue cuestionado sobre su estancia en diversos equipos.

Recordemos que Paulo Autuori ha tenido diversos equipos dirigidos y a sus 62 años se encuentra en una madurez netamente profesional: "A mí me gusta estar involucrado en algo que creo, y creo un montón en el proyecto de Atlético Nacional". Se conocerán mayores novedades pronto del técnico que puso de capitán a Claudio Pizarro.

EL DATO:

Paulo Autuori dirigió la Selección Peruana desde 2003 hasta 2005.