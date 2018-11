Neymar y su "exquisita" lista de jales para que llegue al Real Madrid

Neymar es pieza clave en el PSG de Francia, sin embargo, cada vez se habla más de que el brasileño esté cerca de dejar París para mudarse a Madrid. Todo apuntaría que en el próximo verano que se viene en Europa, podría haber novedades.

Pero el crack sudamericano sabe lo que le esperaría en tienda blanca en caso se dé su pase, ya que la situación que vive hoy por hoy el cuadro madrileño no es de las mejores, por lo que pondría ciertas condiciones para llegar al Real.

El exjugador del Barcelona no quiere que sigan con los experimentos en la banca de los merengues ya que tras la salida de Zidane, el club no ha encontrado hasta el momento el DT idóneo que le vuelva a dar rumbo al equipo.

Incluso, el delantero de 26 años, le habría dado opciones al mismísimo Florentino Pérez. Los nombres que son del agrado del brasileño son dos alemanes: Joachim Löw y Jürgen Klopp.

Pero eso no es todo ya que el '10' del PSG no quiere tener problemas en la plantilla y ya tiene en la mira al galés Gareth Bale y al francés Karim Benzema. Con respecto a ambos futbolistas, Neymar no desea tenerlos cerca.

Finalmente la lista de pedidos del talentoso delantero incluye la contratación de Roberto Firmino y de Paul Pogba como prioridades para reforzar la ofensiva del Real Madrid.

A pesar de tener pasado en el Barcelona, Neymar no tendría problemas en desligarse del PSG siempre y cuando, la dirigencia madrileña acepte sus pedidos y condiciones.