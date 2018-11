¿Didier Dogba da un paso atrás y ya no se retira del fútbol?

Didier Drogba ya no está más en una liga de élite. El experimentado delantero marfileño se encuentra en la última etapa de su carrera futbolística por lo que muchos medios e incluso su propio club, mencionaron que el retiro está cada vez más cerca.

Pero al parecer, el exgoleador del Chelsea no piensa en eso, o al menos no por ahora. Y es que a través de sus redes sociales, el veterano delantero anunció de manera peculiar y citando una escena famosa de la película "El lobo de Wall Street", que seguirá jugando al fútbol.

"¿Retirarme?", fue lo que escribió en su cuenta oficial de Twitter el exfutbolista de la selección de Costa de Marfil. El africano juega actualmente en el Phoenix Rising FC de la tercera división del país norteamericano.

Lo que llama la atención es que fue su propio club el que dio a conocer la noticia acerca del retiro del marfileño pero fue el mismo jugador quien salió a desmentir tal información.

Congrats to @didierdrogba on an incredible and illustrious career. It was an honor to host the legend on our training grounds back in 2016 and to suit up against him during his time with @PHXRisingFC.



All the best in your retirement, Didier! 🙌 pic.twitter.com/cjpRaagUUl