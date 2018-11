Boca vs River GRATIS EN VIVO AQUÍ ONLINE vía FOX Sports: ¡Hora confirmada! Superclásico va en DIRECTO hoy domingo desde La Bombonera de Buenos Aires | GUÍA TV

Boca Juniors vs. River Plate VER EN VIVO ONLINE por FOX Sports se jugará este domingo 11 de noviembre (2.00 p.m. - hora peruana; 4.00 p.m. - hora de Argentina) en el estadio La Bombonera, de la ciudad de Buenos Aires, luego de que la Conmebol supervisará el campo en horas de la mañana. Ambos conjuntos se enfrentan por el partido de ida de la gran final de la Copa Libetadores de América. El superclásico entre 'Xeneizes' y 'Millonarios' capta la atención de cientos de hinchas de todo el planeta. Revisa los horarios, canales, alineaciones y más detalles del mejor duelo del continente sudamericano.

EN VIVO: SIGUE EL MINUTO A MINUTO DEL BOCA JUNIORS VS RIVER PLATE

Todos los detalles en directo del superclásico entre Boca Juniors y River Plate desde La Bombonera de Buenos Aires.

- 12.24 p.m. (Perú); 2.24 p.m. (Argentina): Carlos Tévez, referente de Boca Juniors, declara a la prensa tras bajar del autobús.

"Trato de tranquilizar a mis compañeros, están ansiosos. Quieren entrar a la cancha ya. Les digo que no lo jueguen antes, tenemos que estar enfocados".

"La intensidad te lo da la final y el rival. Tenemos que ser precisos. Es muy difícil que en una final se juegue bien, que sea un fútbol vistoso".

- 12.22 p.m. (Perú); 2.22 p.m. (Argentina): ¡Atención! Los jugadores de Boca Juniors ya están en La Bombonera.

- 12.20 p.m. (Perú); 2.20 p.m. (Argentina): Pity Martínez y Leonardo Ponzio quedaron descartados en River Plate.

- 12.18 p.m. (Perú); 2.18 p.m. (Argentina): ¡Atención! River Plate acaba de llegar al estadio de La Bombonera.

"CONTENTO DE ESTAR VIVIENDO ESTE MOMENTO CON EL EQUIPO"#LibertadoresxFOX | Pity Martinez, uno de los emblemas de #RiverxFOX dialogó en la previa de la gran final. pic.twitter.com/9XdmxFK43B — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 11 de noviembre de 2018

- 12.15 p.m. (Perú); 2.15 p.m. (Argentina): El banderazo de los hinchas de River Plate.

🏟 La gran final de ida se juega en la Bombonera, pero el Monumental también está lleno.



🏆😍 Todo eso genera la #CONMEBOLLibertadores.



🎥@CARPoficial pic.twitter.com/o2YaI9ICzZ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 11 de noviembre de 2018

- 12.00 m. (Perú); 2.00 p.m. (Argentina): ¡Atención! El plantel de River Plate ya parten al estadio La Bombonera.

- 11.55 a.m. (Perú); 1.55 (Argentina): Así se observa la cancha de Boca Juniors.

- 11.54 a.m. (Perú): 1.54 p.m. (Argentina): Los jugadores de Boca Juniors ya se encuentran con rumbo a su estadio. El técnico Guillermo Barros Schelotto saludó a los hinchas Xeneizes.

- 11.50 a.m. (Perú); 1.50 p.m. (Argentina): Espectacular banderazo de los hinchas de River Plate.

- 11.48 a.m. (Perú); 1.48 p.m. (Argentina): Los exteriores de La Bombonera.

- 11.45 a.m. (Perú); 1.45 p.m. (Argentina): El PSG de Francia también saluda a Marcelo Gallardo, exjugador del elenco parisino y hoy entrenador de River Plate.

📸🔙 Tuvimos el honor de contar con el "Muñeco" Gallardo 🇦🇷 en nuestras filas hace una década.



¡Te deseamos lo mejor en el #SuperClasicolibertadores! #BocaRiver pic.twitter.com/knVf0Kuevy — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) 10 de noviembre de 2018

- 11.40 a.m. (Perú); 1.40 p.m. (Argentina): El Olympique de Marsella (Francia) desea lo mejor tanto a River Plate y Boca Juniors a través de sus redes sociales.

- 11.40 a.m. (Perú); 1.40 p.m. (Argentina): Marcelo Gallardo da la charla técnica a los jugadores de River Plate en el estadio Monumental de Núñez. Los 'Millonarios' se alista para partir hacia el recinto de los 'Xeneizes'.

- 11.35 a.m. (Perú); 1.35 p.m. (Argentina): Así luce el vestuario de River Plate.

- 11.35 a.m. (Perú); 1.35 p.m. (Argentina): Así luce el vestuario de Boca Juniors.

- 11.32 a.m. (Perú); 1.32 p.m. (Argentina): ¡Atención! Las puertas del estadio la Bombonera se abrieron para el ingreso de los hinchas. Ya se vive el ambiente de clásico.

Las puertas de la Bombonera se abrirán a las 12.30 horas. ¡Desde las 16 se juega la primera final de la Copa Libertadores!



¡Esta tarde, #JugamosTodos! #VamosBoca 👊 pic.twitter.com/f2ujPmWtVK — Boca Jrs. Oficial 🏆🏆 (@BocaJrsOficial) 11 de noviembre de 2018

- 9.10 a.m. (Perú); 11.10 a.m. (Argentina): Los planteles de Boca Juniors y River Plate saldrán dos horas antes hacia La Bombonera. Almorzarán muy temprano.

- 9.00 a.m. (Perú); 11.00 a.m. (Argentina):¡Atención! La Conmebol confirmó que hoy se jugará el superclásico entre Boca Juniors y River Plate por la Copa Libertadores.

La inspección efectuada por oficiales de CONMEBOL determinó que el campo de juego de la Bombonera está en condiciones para la disputa, desde las 16, del partido de ida de la final de la CONMEBOL Libertadores 2018. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 11 de noviembre de 2018

- 7.00 a.m. (Perú); 9.00 a.m. (Argentina): ¡Buenos días! Así amaneció la cancha de Boca Juniors. ¿Hoy se jugará el clásico?

PREVIA: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

¿Qué pasó después de la suspensión del partido? Tanto Boca Juniors y River Plate retomaron los trabajos de entrenamiento después de la fuerte lluvia. Aquí todo lo sucedido.

"La primera final entre Boca Juniors y River Plate queda postergada para mañana por las condiciones climáticas", informó la cuenta oficial de los 'Xeneizes' a través de Twitter.

Asimismo, River Plate.

📌 Debido a las intensas lluvias, la @CONMEBOL decidió la postergación de la primera final de la Copa Libertadores para mañana a las 16 hs. https://t.co/9jbZoTAZNJ — River Plate (@CARPoficial) 10 de noviembre de 2018

ENTRENAMIENTO: BOCA JUNIORS-RIVER PLATE

El plantel se entrenará por la tarde (del último sábado) en el Monumental, donde esta noche se quedará concentrado de cara al partido de mañana", se escribió en la cuenta de Twitter del equipo de River Plate

Por su parte, Boca Juniors también practicó esta tarde. Medios locales difundieron imágenes de Darío Benedetto, Ramón 'Wanchope' Ábila y Carlos Tevez caminando sobre el campo de Casa Amarilla, predio donde habitualmente se entrena el plantel 'Xeneize'.

El partido de ida de la final de la Copa Libertadores entre ambos equipos, Boca Juniors y River Plate, que debía jugarse este sábado a las 3.00 p.m. en La Bombonera, se suspendió por las intensas lluvias que están cayendo sobre la capital argentina durante todo el día.

"Por motivos de fuerza mayor el partido queda suspendido para mañana, domingo 11 a las 16:00 (19.00 GMT)", informó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Twitter.

Por motivos de fuerza mayor el partido queda suspendido para mañana, domingo 11 de noviembre a las 16:00 h. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 10 de noviembre de 2018

El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate está previsto para el sábado 24 de noviembre en el Monumental a las 3.00 p.m.

HISTORIAL: BOCA JUNIORS-RIVER PLATE

Boca Juniors y River Plate se vieron las caras en 201 oportunidades en el fútbol argentino: 74 triunfos y 275 goles para los 'Xeneizes'; mientras que los Millonarios registraron 65 victorias y 260 anotaciones. Empataron en 62 ocasiones en el superclásico.

En lo que se refiere a partidos internacionales, Boca Juniors y River Plate jugaron en 28 duelos: 10 triunfos y 29 goles para el cuadro de La Bombonera; mientras que los del Monumental de Núñez vibraron con 8 victorias y 21 dianas. Aquí igualaron en 10 cotejos.

El historial reciente refleja claramente que River Plate tiene cierta ventaja sobre Boca Juniors en los cruces de eliminación directa. Es que, en los últimos años, el equipo comandado por Marcelo Gallardo eliminó al 'Xeneize' tanto de la Copa Sudamericana 2014 como del a Copa Libertadores 2015. Además le ganó la Supercopa Argentina en 2018.

CONMEBOL CONFIRMA QUE SE JUEGA EL BOCA JUNIORS-RIVER PLATE

La Conmebol, después de la inspección del estadio La Bombonera por parte de los árbitros liderados por el chileno Roberto Tobar, ratificó que esta tarde se disputará la primera final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate.

Tras la suspensión de ayer por el diluvio que cayó en la ciudad de Buenos Aires, el organizador Conmebol ratificó en su cuenta oficial de Twitter que "la inspección efectuada determinó que el campo de juego de la Bombonera está en condiciones para la disputa, desde las 16, del partido de ida de la final de la CONMEBOL Libertadores 2018".

La inspección efectuada por oficiales de CONMEBOL determinó que el campo de juego de la Bombonera está en condiciones para la disputa, desde las 16, del partido de ida de la final de la CONMEBOL Libertadores 2018. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 11 de noviembre de 2018

El encuentro comenzará a las 4.00 p.m., una hora antes del horario oficial que tenía estipulado ayer de forma original.

NUEVO HORARIO BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 m.

México (Noroeste): 11.00 a.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 8.00 p.m. (lunes 12 de noviembre)

España (Islas Canarias): 7.00 p.m. (lunes 12 de noviembre)

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

Italia: 8.00 p.m. (lunes 12 de noviembre)

Francia: 8.00 p.m. (lunes 12 de noviembre)

Alemania: 8.00 p.m. (lunes 12 de noviembre)

Inglaterra: 7.00 p.m. (lunes 12 de noviembre)

VER GRATIS POR TV: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Perú: Fox Sports Cono Sur.

Argentina: Fox Sports Cono Sur y Fox Sports Premium Argentina.

Chile: Fox Sports Cono Sur.

España: #Vamos.

Colombia: Fox Sports Cono Sur.

México: Fox Sports Cono Norte.

Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass.

Ecuador: Fox Sports Cono Sur.

Uruguay: Fox Sports Cono Sur.

Paraguay: Fox Sports Cono Sur.

Venezuela: Fox Sports Cono Norte.

Bolivia: Fox Sports Cono Sur.

Brasil: SporTV, FOX Sports 1 Brasil.

Guatemala: Fox Sports Cono Norte.

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte.

Honduras: Fox Sports Cono Norte.

República Dominicana: Fox Sports Cono Norte.

Panamá: Fox Sports Cono Norte.

El Salvador: Fox Sports Cono Norte.

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte.

Australia: SBS Live, SBS.

Austria: sportdigital, Sport1 + Germany, DAZN.

Belice: Fox Sports Cono Norte.

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport 2.

Croacia: Arena Sport 2.

Dinamarca: Eurosport 2 Denmark y Eurosport Player Denmark.

Francia: RMC Sport 2 y RMC Sport en direct.

Alemania: DAZN, Sport1 + Germany y sportdigital.

Indonesia: Super Soccer TV.

Internacional: Bet365 y Fanatiz.

Irlanda: BT Sport Live y BT Sport 2.

Israel: Sport 3.

Italia: DAZN Italy.

Luxemburgo: RMC Sport 2.

Antigua República Yugoslava de Macedonia: Arena Sport 3 Serbia.

Mauricio: RMC Sport 2.

Monaco: RMC Sport 2.

Montenegro: Arena Sport 3 Serbia y Arena Sport 2.

Holanda (Países Bajos): Fox Sports Go y Fox Sports 4.

Noruega: Eurosport Player Norway y Eurosport Norway.

Polonia: Sportklub Poland.

Serbia: Arena Sport 3 Serbia y Arena Sport 2.

Eslovenia: ŠTV 2.

Suecia: Eurosport Player Sweden y Kanal 9 Sweden.

Suiza: DAZN y sportdigital.

Turquía: S Sport+.

Emiratos Árabes Unidos: Abu Dhabi Sports 2 y Abu Dhabi Sports 3.

Inglaterra (Reino Unido): BT Sport Live, FreeSports TV UK y BT Sport 2.

¿CÓMO VER EL CLÁSICO BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE EN TELEVISIÓN POR CABLE DE ARGENTINA?

TNT: Canal 46 (abono básico) o 305 (sistema digital) de Cablevisión. En Telecentro, canal 407 y en DirecTV, en el 502.

Fox Sports 2: Canal 25 (básico) o 106 (digital) de Cablevisión. En Telecentro, canal 102 y 608 en DirecTV.

Fox Sports Premium: En Cablevisión será la señal número 123 y en Telecentro la 111. En DirecTV se ubica en el canal 604.

TNT Sports: Canal 124 para Cablevisión y 112 para Telecentro. En DirecTV se verá por el canal 603.

RADIOS DEL SUPERCLÁSICO EN VIVO: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Para aquellos que no podrán ver el superclásico entre Boca Juniors y River Plate por televisión o vía móvil, las radios serán otra opción importante. Aquí la relación de las emisores disponibles con los relatores argentinos de tu preferencia.

- Somos Radio (AM 530): Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo y Alejandro Fabbri.

- Radio Continental (AM 590): Leonardo Gabes y comenta Santiago Russo.

- Radio Rivadavia (AM 630): Atilio Costa Febre-Silvio Chattas (River Plate) y Julio Pavoni-Roberto Leto (Boca Juniors).

- Radio Mitre (AM 790): Gabriel Anello y Gustavo Lombardi.

- Radio La Red (AM 910) Rodolfo De Paoli y Gustavo López.

- Radio 990 (AM 990): Martín Perazzo, Fernano Niembro y Héctor Veira.

- RPP (89.7 FM - PERÚ): Daniel Kanashiro y Diego Rebagliati.

ALINEACIONES PROBABLES: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Boca Juniors: Agustín Rossi, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Leonardo Jara, Lucas Olaza, Wilmar Barrios, Sebastián Villa, Nahitan Nández, Pablo Pérez, Cristian Pavón y Wanchope Ábila.

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco, Enzo Pérez (Nacho Fernández o Juan Fernando Quintero), Lucas Pratto, Exequiel Palacios, Pity Martínez y Rafael Santos Borré.

Entrenador: Matías Biscay.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).

MÁXIMAS GOLEADAS DE RIVER PLATE

Campeonato 1941: River Plate 5 Boca Juniors 1

Campeonato 1942: River Plate 4 Boca Juniors 0

MÁXIMAS GOLEADAS DE BOCA JUNIORS

Campeonato 1959: Boca Juniors 5 River Plate 1

Nacional 1982: River Plate 1 Boca Juniors 5

GOLEADORES DE LOS BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Ángel Labruna (River Plate): 16 goles.

Oscar Más (River Plate): 12 goles.

Paulo Valentim (Boca Juniors): 10 goles.

Carlos Morete (River Plate): 9 goles.

Martín Palermo (Boca Juniors): 9 goles.

Bernabé Ferreyra (River Plate): 8 goles.

BOCA JUNIORS VS RIVER PLATE: JUGADORES CON MÁS CLÁSICOS

Reinaldo Merlo (River Plate): 42 partidos.

Hugo Gatti (ambos): 38 partidos.

Silvio Marzolini (Boca Juniors): 37 partidos.

Ángel Labruna (River Plate): 35 partidos.

Roberto Mouzo (Boca Juniors): 35 partidos.

BOCA JUNIORS VS RIVER PLATE: 101 FUTBOLISTAS QUE JUGARON EN LOS DOS EQUIPOS

Donato Abbatángelo, Antonio Ameal Pereyra, Severino Álvarez, Agustín Angotti, Gabriel Amato, Abel Balbo, Juan Barberis, Eduardo Bargas, Carlos Barisio, Gabriel Batistuta, Sergio Berti, Camilo Bonelli, Claudio Cabrera, Julio Cáceres, Fernando Cáceres, Eugenio Cacopardo, Zoilo Canaveri, Claudio Caniggia, Gabriel Cedrés, Ramón Centurión, Aníbal Cibeyra, Victorio Cocco, Pablo Comelles, Hugo Coscia, Rubén Da Silva, Alberto De Zorzi, Roque Ditro, Jorge Diz, Alfredo Elli, Pablo Erbín, Casildo Fallatti, Jorge Fernández, Ramón Ferreiro, Luciano Figueroa, Anempodisto García, Demóstenes Gaete, Rubén Galletti, Fernando Gamboa, Antonio Ganduglia, Alfredo Garasini, Ricardo Gareca, Hugo Gatti, Rubén Gómez, Rafael Hernández, Jorge Higuaín, Néstor Isella, Ramón Lamique, Agustín Lanata, Miguel Loayza, Francisco Lombardo, Carlos López, Juan José López, José Luis Luna, Alfredo Martín, Joaquín Martínez, Jorge Martínez, Ernesto Mastrángelo, Milton Melgar, Norberto Menéndez, José Manuel Moren, Pedro Moltedo, Carlos Morete, Juan José Negri, Vicente Oñate, Julio Olarticoechea, Alberto Penney, Osvaldo Pérez, Dante Pertini, Juan José Pizzuti, Sebastián Rambert, Carlos Randazzo, Gerardo Reinoso, Jorge Rinaldi, Miguel Ángel Rodríguez, Alfredo Rojas, Iseo Rosello, Oscar Ruggeri, Francisco Sá, Carlos Salinas, Juan Amador Sánchez, Daniel Silguero, Luis Solans, Cataldo Spitale, Ricardo Stagi, Francisco Taggino, Fabio Talarico, Carlos Tapia, Alberto Tarantini, Julio Toresani, Oscar Trossero, Juan Vairo, José Luis Villarreal, Nelson Vivas, Marcos Zarich, Ricardo Zatelli, Jesús Méndez, Jonatan Maidana, Jonathan Fabbro y Nicolás Bertolo, entre otros.