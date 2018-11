Sergio Ramos defiende a Marco Asensio de las duras críticas

La partida de Cristiano Ronaldo dejó un vacío en el Real Madrid, el mismo que no pudo ser llenado debido a la no compra de un crack de su nivel. Fue así que dicha mochila le fue puesta a Marco Asensio, el llamado a liderar al club español en los próximos años.

Sin embargo, Marco Asensio no pudo aportar los goles que Cristiano Ronaldo sí anotaba cuando se instaló la crisis de resultados que le terminó costando el puesto a Julen Lopetegui en el Real Madrid.

En plena rueda de prensa, Sergio Ramos habló sobre estas críticas contra Asensio. "No voy a valorar la opinión de cada jugador, no sería oportuno. Yo ya dije que a los jóvenes hay que dejarlos que disfruten y no llenarle la maleta de piedras. Los que no son tan jóvenes tienen que ir poco a poco demostrando. Lo importante es que todos rindamos a máximo nivel", afirmó.

En esa misma línea, el capitán del Real Madrid también defendió a Isco, otro futbolista criticado por su rendimiento. "Son para mí dos grandes jugadores, Isco ha venido de una operación grave y poco a poco irá alcanzando ese ritmo, poco a poco vamos viendo su mejor versión. También de Asensio, todos atravesamos rachas buenas o malas, nosotros tenemos que intentar rendir al mejor nivel para estar todos a disposición del entrenador", sostuvo.

"Ambos son muy importantes para el Real Madrid y para la selección y esperamos ver su mejor versión cuanto antes", sentenció Sergio Ramos.

EL DATO:

Marco Asensio e Isco Alarcón apenas han anotado un gol cada uno con el Real Madrid en la Liga Santander.