Reinaldo Rueda se molesta y discute con periodistas chilenos en conferencia de prensa [VIDEO]

El técnico Reinaldo Rueda protagonizó un incidente en la previa del duelo Chile vs Costa Rica luego de que se molestó por las preguntas que le realizaron periodistas chilenos durante una conferencia de prensa.



La situación de Rueda en la Selección Chilena no es sencilla, ya que en cada nómina recibe duras críticas por los jugadores que convoca, como es el caso de Ángelo Sagal y Junior Fernandes.

"Llevo 21 preguntas y no hay ni una sola del partido de mañana, de Costa Rica, de táctica y de juego. Y es la conferencia de prensa previa al partido. Es una de las situaciones que yo he identificado: es el tema de los que han estudiado y no han estudiado. La problemática en la formulación de las preguntas", aseguró Rueda a un periodista chileno.



Tras ello, el periodista chileno le recordó las interrogantes planteadas y consideró como una falta de respeto la postura del técnico de la 'Roja'.



"Tengo la libertad las preguntas que yo quiera contestar. Creo que si uno escribe y uno formula preguntas bien formuladas, a veces no repite cuando un colega ya lo ha hecho o tiene la capacidad de decir esta ya lo hizo un colega", agregó.



Reinaldo Rueda no quiso responder la pregunta planteada por el hombre de prensa y, finalmente, hizo un gesto para que corrieran a otro pregunta.



Chile y Costa se miden este viernes en Santiago a las 7.15 p.m. (hora peruana) en un amistoso internacional.