¿Qué conversaron Paul Pogba y Lionel Messi en el famoso Restaurante de Dubai? [VIDEO]

Ayer se dio un insólito encuentro entre Lionel Messi y Paul Pogba en un reconocido restaurante de los países árabes, Dubai. La información que brindan los medios españoles sobre la conversación entre ambos futbolistas es clara, dos temas que van muy cercanos a la realidad.

Según el Diario AS y su metodología de leer los labios, señaló que la charla se dio de la siguiente manera: "En Argentina, o no sé´dónde. Tenemos que jugar ¿eh? Tenemos que tomar un mate". Cosa que respondió Messi: "¿Tomas mate o no?. El volante francés afirmó con la cabeza que conocía 'el poder del mate'.

Mientras que Sport de Barcelona explicó según sus agentes de información, que Pogba y Messi conversaron sobre la canción que hizo Francia sobre N'Golo Kanté, este tema para entablar una pequeña charla lo planteó 'La Pulga' con motivo de admiración hacia el equipo que salió Campeón del Mundo en Rusia 2018.

Lo que tenemos claro es que Leo Messi tiene confirmado regresar el lunes a Barcelona para empezar a preparar el próximo partido contra Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone, correspondiente a la jornada de la Liga Santander. Mientras la pasa bien en unas pequeñas vacaciones exóticas.

EL DATO:

Paul Pogba está siendo tentado desde principio de temporada con Barcelona.