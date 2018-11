Clarence Seedorf: "Neymar se equivocó dejando el Barcelona"

Previo al duelo amistoso entre la selección de Brasil y Camerún, Clarence Seedorf, fue consultado sobre el presente de Neymar. El entrenador de 'Los Leones Indomables' fue contundente al decir que el atacante del PSG "se equivocó dejando el Barcelona".

"El talento que tiene Neymar es indiscutible, pero necesita un equipo que le ayude a crecer para poder dar lo mejor de sí mismo, porque no lo va a conseguir solo", declaró Seedorf tras el entrenamiento de la selección africana.

El ex Real Madrid consideró que 'Ney' apresuró su salida del conjunto catalán. "Creo que fue un pecado que dejara el Barcelona tan rápidamente. Con dos temporadas más en la cima hubiera sido diferente, pero ahora está en el PSG y ése es el camino que debe seguir".

Además, la 'Pantera' dio una sugerencia sobre el siguiente paso que debería seguir el atacante brasileño. "Neymar necesita un entrenador que le dé lo que precisa, porque todavía es joven y no hace tanto tiempo que está en Europa. También necesita jugar con futbolistas mejores que él, no digo técnicamente, sino que ya hayan conseguido cosas más importantes, que hayan ganado títulos, que le puedan enseñar y él les respete, y no sé si eso ocurre ahora, aunque espero que sí".