¿Claudio Pizarro vuelve al fútbol peruano el próximo año? [VIDEO]

Claudio Pizarro viene siendo pieza clave en el Werder Bremen. A pesar de sus 40 años, el goleador nacional viene marcando goles con los 'Lagartos' en la Bundesliga de Alemania y esta vez, volvió a ser entrevistado por su club donde habló de lo que se viene para él el próximo año.

El exdelantero de la Selección Peruana fue consultado acerca de qué se siente competir con jugadores que no habían nacido cuando debutó en el fútbol profesional por lo que el 'Bombardero de los Andes' respondió que "Simplemente me siento bien. Por suerte no he tenido ninguna lesión muy grave en los tobillos o la rodilla que me han causado problemas en estos años. Tengo otro tipo de problemas, tal vez con los nervios en la espalda...".

Pero el atacante también fue interrogado acerca de si piensa volver a Perú o quedarse en Europa y agregó que "Eso todavía no lo sé. Es una respuesta que no te la puedo dar ahora porque no sé cómo se va a desenvolver este año. Quizás terminando el año tenga una idea más clara de cómo las cosas pueden ir para el próximo año".

El exjugador del Chelsea decidirá ver más adelante qué es lo más conveniente para él y su futuro. Por lo pronto, seguirá en las filas del Werder Bremen donde hoy, a pesar de que el plantel de los 'Lagartos' tuvieron día libre, Pizarro decidió entrenar en el club para seguir en forma.