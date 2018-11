Qatar 2022: El país asiático afina detalles como sede de la próxima Copa del Mundo [VIDEO]

Un 21 de noviembre, pero del 2022, la Copa del Mundo Qatar 2022 dará su inicio, lo que hará un gran cambio a las fechas que se realizaban anteriormente. El país de Asia ha realizado una gran inversión en la infraestructura de los estadios, de la ciudad y en el transporte. La organización compartió un video promocional mostrando los trabajos realizados.

“Qatar 2022, viaje increíble” es el título con el que inicia el compilado de imágenes. De la misma forma, se presenta como va la construcción y remodelación de los campos de juego, además de las imágenes de cómo quedarán. Al Bayt Stadium (Al Khor City), Al Wakrah Stadium, Al Rayyan Stadium, Al Thumama Stadium, Education City Stadium, Ras Abu Aboud Stadium y Lusail Stadium aparecen en el video.

El trabajo con los estadios es rápido y se pudo conocer que el Internacional Khalifa, una de las sedes del Mundial 2022, ya viene acogiendo al público. No obstante, las ciudades y sus conexiones internacionales también vienen siendo remodeladas. “Vamos mejorando la conectividad de Qatar a nivel local y global”, explicaron en el spot.

Los medios de transporte también vienen siendo mejorados, como el Metro de Doha y el futurista tranvía de Lusail, al igual que el Aeropuerto Internacional de Hamad. De la misma forma, ya viviendo la gran fiesta del fútbol, se pudo observar algunas zonas para los fans que fueron armadas durante el la Copa del Mundo Rusia 2018 de este año.

Las espectaculares imágenes culminan con una invitación a todo el público a que visiten el país dentro de 4 años. “Un legado que tocará cada vez más vidas. Qatar está más preparado que nunca”, se puede leer. A falta de 4 años exactamente, la fiebre del fútbol y de la Copa del Mundo no se frenan. Los hinchas esperan con ansias el nuevo torneo.

The milestones keep on coming! Check out our latest progress on the road to 2022 #seeyouin2022 pic.twitter.com/UgoCjezKcc