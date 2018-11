Monarcas Morelia vs Cruz Azul EN VIVO por la jornada 17 de la Liga Mx

La escuadra de Monarcas Morelia recibirá este viernes 23 de noviembre al conjunto de Cruz Azul en el Estadio Generalísimo José María Morelos y Pavón a las 20:00 horas (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la jornada 17 de la Liga Mx, la cuál será transmitida por Univisión Deportes, Sky Sports y Azteca 7.

Los dirigidos por Roberto Hernández lograron una importantísima victoria de visita ante Tijuana por 3-2 tras caer de local ante Tigres UANL por 2-0. De esta manera, una victoria más podría terminar de asegurar su permanencia dentro de los ocho primeros, ubicación que lo situaría en los play-off.

La presencia de tres peruanos en el plantel monárquico refiere un importante avance para los jugadores del medio local que intentan migrar hacia la liga mexicana. Edison Flores, Irven Ávila y Ray Sandoval han venido actuando de manera sucesiva, sin embargo, es el 'Orejas' quién se ha ganado un sitio en el esquema de Morelia.

El ex delantero de Sporting Cristal, Irven Ávila, es utilizado como pieza de recambio, sin embargo, ha perdido peso debido a su ausencia con las redes. Lo mismo ocurre con el también ex celeste Ray Sandoval, quién demostró cosas interesantes a inicios de temporada, que incluso le valió una convocatoria para Ricardo Gareca, no obstante, poco a poco su nivel fue decayendo.

Por su parte, Cruz Azul arrastra una racha de tres victorias consecutivas, siendo la última en calidad de local por 2-1 ante Lobos BUAP. No obstante, también ha sabido robar puntos de visita: ello ocurrió ante Monterrey por 2-0 en su último trajín fuera de casa.

Líder absoluto de la Liga Mx, los pupilos de Pedro Caixinha saldrán a reafirmar su supremacía en el torneo charro. Resalta la presencias de Cauteruccio y Madueña. Ambos anotaron en el último cotejo y llegan embalados para el presente cotejo. A ello hay que sumarle la fortaleza defensiva impuesta por Pablo Aguilar, el paraguayo lidera la zaga junto al chileno Igor Lichnovsky.

POSIBLES ALINEACIONES MONARCAS MORELIA VS CRUZ AZUL

Monarcas Morelia: Sebastián Sosa; Carlos Guzmán, Emanuel Loeschbor, Jorge Valadéz, Sebastián Vargas; Rodrigo Millar, Aldo Rocha, Edison Flores, Rodolfo Vilchis; Miguel Sansores, Sebastián Ferreira.

DT: Roberto Hernández

Cruz Azul: José Corona; Pablo Aguilar, Julio Domíngez, Igor Lichnovsky, Elías Hernández, Ivan Marcone, Edgar Méndez, Javier Sales, Roberto Alvarado Martín, José Madueña.

DT: Pedro Caixinha.

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL MONARCAS MORELIA VS CRUZ AZUL

Fecha: Viernes 14 de septiembre de 2018

Hora: 13:45 hora peruana.

Escenario: Parque de los Príncipes.

TRANSMISIÓN DEL MONARCAS MORELIA VS CRUZ AZUL

- Univision Deportes

- SKY Sports

- Azteca 7,

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL MONARCAS MORELIA VS CRUZ AZUL?

