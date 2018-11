Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO ONLINE por la fecha 13 de la Liga Santander

Recargado de energías y con el objetivo de levantar cabeza en la Liga Santander, Barcelona visita hoy (2:45 p.m.) al Atlético Madrid por la fecha 13, con la presencia desde el pitazo inicial de Lionel Messi, una de las peores pesadillas del “colchonero”.

Luego del tropiezo ante Real Betis antes del parón por fecha FIFA (3-4), el cuadro azulgrana intentará hoy levantar cabeza ante un rival que estadísticamente hablando representa una de las víctimas favoritas del astro argentino.

A la “Pulga” siempre le fue bien ante los “colchoneros” dado que registra 28 anotaciones, 23 de ellos en el torneo doméstico y cinco en la Copa del Rey (36 partidos en total); asimismo, solo un tanto fue de penal.

Con estas cifras y motivado por el público en contra del Wanda Metropolitano, Barcelona espera rescatar un triunfo del feudo “rojiblanco”, escenario en donde Messi todavía no ha marcado visitando al Atlético en La Liga, ya que en la final de la Copa del Rey sí logro marcar aunque fue ante el Sevilla.

PROBABLES ALINEACIONES

Atlético Madrid: Oblak; Arias, Savic, Lucas, Filipe; Saúl, Rodrigo, Koke, Lemar; Griezmann y Diego Costa.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arthur, Rafinha, Arturo Vidal; Messi y Luis Suárez.

HORARIOS DEL BARCELONA VS ATLÉTICO MADRID

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2.45 p.m.

Estados Unidos: 2.45 p.m. (ET) / 11.45 a.m.(PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1.45 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3.45 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3.45 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.45 p.m.

CANALES DEL BARCELONA VS ATLÉTICO MADRID

Argentina: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: Fox Premium

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur, ESPN Andina

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: ESPN Andina, ESPN Play Sur, ESPN Sur

El Salvador: TDN, Sky HD

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

Guatemala: TDN, Sky HD

Honduras: TDN, Sky HD

Italia: DAZN

México: TDN, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Nicaragua: TDN, Sky HD

Panamá: Sky HD, TDN

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

España: beIN Sports Connect España, Movistar Partidazo, beIN LaLiga, Movistar+

Reino Unido: Eleven Sports 1 UK, Eleven La Liga TV

Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Sur, ESPN Play Sur, ESPN Andina