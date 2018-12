La reflexión de Mauricio Pochettino tras cambio de escenario del River vs Boca [VIDEO]

Ningún futbolero argentino es ajeno al cambio de sede del River Plate vs Boca Juniors. Y Mauricio Pochettino no fue la excepción. En la previa del Arsenal vs Tottenham, el entrenador argentino lamentó la decisión de la Conmebol de trasladar la final de la Copa Libertadores al Santiago Bernabéu.

"Es un momento triste. El 'Superclásico' será muy diferente, ya no es importante quién lo gana o quién lo pierde", afirmó el DT del Tottenham.

"Tras lo ocurrido en Buenos Aires, el partido o el título de la Copa Libertadores ya no son importantes para mí", sentenció Pochettino.

El River Plate vs Boca Juniors se jugará el próximo domingo 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu, por la vuelta de la final de la Copa Libertadores y con ambas hinchadas.

EL DATO:

Mauricio Pochettino nunca jugó ni en River ni en Boca. Debutó en 1988 en Newell's Olds Boys y en 1994 partió al Espanyol.